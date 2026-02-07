寒流來了 今至明清晨最冷6度

受寒流影響，各地天氣寒冷，中央氣象署表示，這波寒流最冷時間點落在今至明天清晨，其中西半部、宜蘭、花蓮低溫僅七至十一度，竹苗局部地區甚至下探六度，北部太平山、拉拉山、大屯山、七星山等一千公尺以上高山有機會降雪。

至於春節天氣，氣象署表示，除夕、初一預計還有一波冷空氣南下，目前看來強度沒有到那麼強，由於超過十天預報，具體影響時間和強度還無法準確預估，將持續觀察。

氣象署表示，今天至明天清晨，是這波寒流最冷的時間點，西半部、宜花低溫僅七至十一度，台東十二度，竹苗局部地區受到輻射冷卻效應影響，甚至可能出現六度以下低溫。

氣象署表示，這波寒流直到周二才回溫，不過中南部日夜溫差大，西半部、宜花低溫十二至十四度，高溫則可以來到廿度以上，中部、東半部達廿一至廿三度，南部甚至可以來到廿六度。

不過氣象署也說，周三又有一波鋒面通過，不過強度沒有這一波冷空氣這麼強，目前看起來會達到東北季風或是大陸冷氣團等級，西半部、宜蘭低溫十四至十六度，花東十六至十八度；周四冷空氣減弱，氣溫將回升。

氣象署表示，周三受到鋒面影響，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島以及北部山區，有局部短暫陣雨。桃園以北、宜蘭，今天在海拔一千公尺以上高山有降雪機率，竹苗、中部、花蓮是兩千五公尺以上，南部、台東是三千公尺以上山區。