快訊

偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流來了 今至明清晨最冷6度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北報導
寒流南下，北部低溫下探十度，台北士林官邸因地形空曠，冷風陣陣，只見有民眾特別穿上厚實的禦寒衣物前來賞花，也有民眾穿著短裙，看起來一點都不怕冷。記者許正宏／攝影
寒流南下，北部低溫下探十度，台北士林官邸因地形空曠，冷風陣陣，只見有民眾特別穿上厚實的禦寒衣物前來賞花，也有民眾穿著短裙，看起來一點都不怕冷。記者許正宏／攝影

受寒流影響，各地天氣寒冷，中央氣象署表示，這波寒流最冷時間點落在今至明天清晨，其中西半部、宜蘭、花蓮低溫僅七至十一度，竹苗局部地區甚至下探六度，北部太平山、拉拉山、大屯山、七星山等一千公尺以上高山有機會降雪。

至於春節天氣，氣象署表示，除夕、初一預計還有一波冷空氣南下，目前看來強度沒有到那麼強，由於超過十天預報，具體影響時間和強度還無法準確預估，將持續觀察。

氣象署表示，今天至明天清晨，是這波寒流最冷的時間點，西半部、宜花低溫僅七至十一度，台東十二度，竹苗局部地區受到輻射冷卻效應影響，甚至可能出現六度以下低溫。

氣象署表示，這波寒流直到周二才回溫，不過中南部日夜溫差大，西半部、宜花低溫十二至十四度，高溫則可以來到廿度以上，中部、東半部達廿一至廿三度，南部甚至可以來到廿六度。

不過氣象署也說，周三又有一波鋒面通過，不過強度沒有這一波冷空氣這麼強，目前看起來會達到東北季風或是大陸冷氣團等級，西半部、宜蘭低溫十四至十六度，花東十六至十八度；周四冷空氣減弱，氣溫將回升。

氣象署表示，周三受到鋒面影響，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島以及北部山區，有局部短暫陣雨。桃園以北、宜蘭，今天在海拔一千公尺以上高山有降雪機率，竹苗、中部、花蓮是兩千五公尺以上，南部、台東是三千公尺以上山區。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流來襲全台嚴防低溫傷害 拉拉山、太平山、大屯山、七星山有望追雪

雪線下修！顯著降溫探個位數 桃園以北+宜蘭1千公尺山區可能降雪

流感第2波開始 日本衝得比台灣快原因曝 林氏璧：寒流注意保暖

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

相關新聞

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬...

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

加毛巾能乾更快？洗衣省電9技巧 浸泡時間、水溫都有講究

新北市政府環境保護局日前在官方粉絲專頁「新北i環保」分享洗衣省電小技巧，強調選對洗衣模式與時間，不僅環保，也能減少家庭電費支出。環保局指出，洗衣前後的小習慣，對省電效果影響大，以下9招祕訣學起來就對了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。