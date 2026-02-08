聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針2款青少年可用 醫師示警：恐影響發育

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

全球瘋打瘦瘦針，近期卻屢見爭議事件，美國多名患者使用後出現胃癱瘓症狀、英國也有案例使用後發生急性胰臟炎。國內核准的三款瘦瘦針產品，其中兩款近期取得「十二歲以上青少年肥胖患者也可使用的適應症；專家指出，青少年使用瘦瘦針應更加注意，該時期若過度抑制食欲，恐影響未來的骨骼、肌肉等發展。

衛福部食藥署核准的三款瘦瘦針成分中，其中兩款，可適用於十二歲以上青少年合併肥胖及體重超過六十公斤者，目前在臨床上，已有不少青少年開始使用。

北醫附醫兒科部兼任主治醫師楊晨表示，近期有不少家長帶著孩子到診間，會直接詢問可不可以施打瘦瘦針，站在醫師的立場，除非必要不會立即開瘦瘦針給青少年使用。十二到十八歲的青少年正處於「快速成長階段」，身體骨骼、肌肉等需要大量的營養幫助發展，若未先檢視孩子肥胖原因，用最簡單的方式幫助減重，恐影響其發育。

楊晨表示，青少年階段的孩子生活面臨多重壓力，例如考試、課業、同儕或是父母關係等，部分胖小孩的肥胖原因是「壓力胖」，也有不少是因為疾病引起的肥胖，須先進行嚴謹的評估，從血液、飲食營養等多方面分析，排除疾病後，且運動、控制飲食已完全無效，才會開立給孩子使用。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，既然藥品已通過食藥署的認證，顯示經過嚴謹的把關，證實有助青少年減重，才會通過此適應症，但他強調，無論大人小孩千萬不要自行購買施打，一定要遵循醫囑使用。

肥胖 減重 青少年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

瘦瘦針國外爆大規模訴訟 近3年國內通報21件不良反應

食藥署抓出國買保健品回台轉售 去年共罰116件、366.5萬元

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

林心如50歲拋夫棄女 攜舒淇、林熙蕾零錢搭巴士放飛

相關新聞

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

心理諮商成效不佳？ 專家：無法快速見效

衛福部推動青壯年心理健康支持方案，帶動國內心理諮商需求成長。然而，不少民眾實際進入諮商後，卻感到成效不如預期，甚至不清楚...

免費3次諮商 爆換心理師遭拒

衛福部推動「青壯世代心理健康支持方案」，提供十五歲至四十五歲民眾一年三次免費心理諮商，自前年八月上路後截至去年底已超過廿...

瘦瘦針2款青少年可用 醫師示警：恐影響發育

全球瘋打瘦瘦針，近期卻屢見爭議事件，美國多名患者使用後出現胃癱瘓症狀、英國也有案例使用後發生急性胰臟炎。國內核准的三款瘦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。