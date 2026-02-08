瘦瘦針2款青少年可用 醫師示警：恐影響發育

全球瘋打瘦瘦針，近期卻屢見爭議事件，美國多名患者使用後出現胃癱瘓症狀、英國也有案例使用後發生急性胰臟炎。國內核准的三款瘦瘦針產品，其中兩款近期取得「十二歲以上青少年」肥胖患者也可使用的適應症；專家指出，青少年使用瘦瘦針應更加注意，該時期若過度抑制食欲，恐影響未來的骨骼、肌肉等發展。

衛福部食藥署核准的三款瘦瘦針成分中，其中兩款，可適用於十二歲以上青少年合併肥胖及體重超過六十公斤者，目前在臨床上，已有不少青少年開始使用。

北醫附醫兒科部兼任主治醫師楊晨表示，近期有不少家長帶著孩子到診間，會直接詢問可不可以施打瘦瘦針，站在醫師的立場，除非必要不會立即開瘦瘦針給青少年使用。十二到十八歲的青少年正處於「快速成長階段」，身體骨骼、肌肉等需要大量的營養幫助發展，若未先檢視孩子肥胖原因，用最簡單的方式幫助減重，恐影響其發育。

楊晨表示，青少年階段的孩子生活面臨多重壓力，例如考試、課業、同儕或是父母關係等，部分胖小孩的肥胖原因是「壓力胖」，也有不少是因為疾病引起的肥胖，須先進行嚴謹的評估，從血液、飲食營養等多方面分析，排除疾病後，且運動、控制飲食已完全無效，才會開立給孩子使用。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，既然藥品已通過食藥署的認證，顯示經過嚴謹的把關，證實有助青少年減重，才會通過此適應症，但他強調，無論大人小孩千萬不要自行購買施打，一定要遵循醫囑使用。