快訊

獨／一牆之隔！高雄二監旁民宅電動車爆炸起火 燒得剩骨架

李千娜「世紀血案」失言遭抵制 文總發聲「除夕節目將調整相關內容」

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

「貓貓」降臨動漫節 悠木碧重現試毒名場面全場驚呼

中央社／ 台北7日電

日本作家日向夏創作輕小說「藥師少女的獨語」，全球原作系列銷售超過4000萬冊，其改編同名動畫2023年開播，聲演女主角「貓貓」的日本聲優悠木碧今天訪台，驚喜重現「試毒」名場面。

「藥師少女的獨語」故事結合推理、後宮、戀愛等元素，描述從小在花街長大的藥師貓貓遭拐至後宮當下女，也因此接連捲入一連串宮廷鬥爭之中。目前動畫已播出第1、2季，第3季則預計於10月開播，12月也將有劇場版電影推出。

悠木碧曾聲演人氣作品「魔法少女小圓」的鹿目圓、「妖怪手錶」的未空稻穗等角色，她今天在台北國際動漫節親自示範多段「藥師少女的獨語」配音，其中特別的是第1季有貓貓擔任「試毒人」品菜名場面，讓原作筆下冷靜而又理性的貓貓，少見流露出陶醉品味的神情，連呼吸聲、吞嚥聲都是戲。

動畫中，貓貓在品菜後微笑說出一句：「這有毒。」在網路上成為經典哏圖，悠木碧今天也重現名台詞，她笑說，這句話令她印象深刻，因為充分展現貓貓的本性，雖然平常沉穩，但也有落差非常大的時候，要如何平衡這種狀態，是她詮釋角色的重點。

貓貓在動畫中常常有許多內心獨白，悠木碧說，詮釋時就像看著地上、將話含在嘴巴裡說的感覺，但還是有其充滿魄力的一面，當角色流露出情緒時，也是她會特別注意的地方。

悠木碧笑說，雖然平常會在其他活動進行現場配音，但不知道為什麼今天總感到特別緊張，台灣粉絲非常溫暖、溫和，讓她真正感受到是被愛著，未來會繼續帶著這份愛參與後續作品配音，一起期待動畫第3季的到來，「故事很精采，等不及可以先閱讀原作。」

動畫 藥師 日本
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

離譜...Netflix《葬送的芙莉蓮》字幕大出包 費倫被翻成「蕨類植物」網罵爆

「穿越吧！不思議少女」配音陣容曝光！橫跨現實奇幻冒險旅程展開

一場烏龍...日本原畫師自行捏造「作品動畫化」消息 遭官方否認後道歉

原畫師池上茜宣布擔當遊戲動畫化 官方否認後坦承「僅是個人期望」

相關新聞

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬...

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

加毛巾能乾更快？洗衣省電9技巧 浸泡時間、水溫都有講究

新北市政府環境保護局日前在官方粉絲專頁「新北i環保」分享洗衣省電小技巧，強調選對洗衣模式與時間，不僅環保，也能減少家庭電費支出。環保局指出，洗衣前後的小習慣，對省電效果影響大，以下9招祕訣學起來就對了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。