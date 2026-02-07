快訊

魏如萱小巨蛋開唱躺著出場！男友沒露面「最重要的那個男人」卻來了

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

街頭傳槍響！通緝男駕贓車拒檢逃逸 新北警當街連開4槍逮人

看見台灣公民力量 一青妙：將返日投下神聖一票

中央社／ 台北7日電

長年推廣台日文化交流的作家一青妙今天表示，過去在日本從未投票，總覺得政治距離生活太遙遠，但看到台灣社會的行動力與公民力量，讓她意識到「每一票都很重要」，明天她將回日本投下神聖的一票。

一青妙今天在台北國際書展會場分享她的最新小說「青色之花」，一青妙表示，她在台灣看到太陽花運動等社會運動，深刻感受到民眾如何用行動改變社會，這種力量令她震撼，也讓她重新理解民主的價值。

一青妙認為，相較之下，日本社會雖然安定，卻容易忽略政治與歷史的重量，而台灣的歷史經驗，讓她更理解自由與民主的得來不易。

一青妙的父親是昔日台灣5大家族之一的基隆顏家長男顏惠民，母親為日本女性一青和枝。一青妙童年在台灣度過，11歲遷居日本，父親過世後改從母姓，大學時期母親病歿。

一青妙大約在40歲過後，開始瘋狂投入並寫下有關家族的文章，並陸續出版「我的箱子」、「日本媽媽的台菜物語」兩本書，都曾被改拍成電影、舞台劇。

小說「青色之花」源自於一青妙對父親身世的追尋。她發現父親在1947年至1949年間曾回到台灣，並就讀台灣大學地質系，卻長期未被家族提起，成為她心中的謎團。

一青妙推測父親可能因與友人接觸思想活動，在白色恐怖時代面臨風險，家人因此安排他偷渡「回」日本，這段歷史成為家族沉默的原因。

一青妙表示，在追查父親故事的過程中，她接觸到父親友人的遭遇，包括因政治因素被捕、入獄的經歷，也看見白色恐怖對家庭造成的創傷。她說，這些故事讓她理解，身分認同與歷史記憶往往交織在個人命運之中，以及台灣、日本與中國之間的複雜關係，深刻影響上一代的生命選擇。

一青妙表示，她希望透過小說與書寫，讓台日之間被忽略的歷史重新被看見，也提醒人們趁長輩仍在世時，傾聽他們的故事。

一青妙說，每個家庭都藏著一段時代的記憶，而這些記憶不只是私人故事，更是理解台灣與日本歷史的重要線索。

日本 小說
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本青森睡魔進駐台灣燈會 打造巨型燈籠重現祭典文化

台灣潛水員在日本身亡 打撈別人遺骨自己卻送命

日本國會有兩院 眾議院與參議院差異一次看

太扯！日本千葉縣癌症中心貼錯病歷 害患者攝護腺白白被切除

相關新聞

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬...

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

加毛巾能乾更快？洗衣省電9技巧 浸泡時間、水溫都有講究

新北市政府環境保護局日前在官方粉絲專頁「新北i環保」分享洗衣省電小技巧，強調選對洗衣模式與時間，不僅環保，也能減少家庭電費支出。環保局指出，洗衣前後的小習慣，對省電效果影響大，以下9招祕訣學起來就對了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。