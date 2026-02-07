拙劇團打造奇幻樂園 展覽聚焦台灣動畫創作者

快訊

中央社／ 台北7日電

聚焦台灣動畫創作者，拙劇團推出展覽「影格魔法師奇幻樂園」，邀請導演王登鈺、黃勻弦、余聿帶來作品，除實體放映外，還可以讓觀眾看見創作過程的手稿、道具等。

「王登鈺×黃勻弦×余聿｜影格魔法師的奇幻樂園」展開幕茶會今天舉行，導演王小棣表示，他認為每件事情都是一點點累積而成，即便現在是分眾時代，可是他認為還是要有實體演出、實體操作，並富有創造力，「這是我們這個小的國家一定要做好的一件事情。」此次受邀的每名導演都應該被大家看見。

此次展覽選在台北南西商圈中的空間，過去台北南西商圈有近百店家因都更議題而躍上新聞版面，王小棣本就規劃在台北赤峰街成立工作室來推廣台灣本土動漫，後也投身聲援店家，積極呼籲大眾關注商圈發展。

拙劇團團長李小平笑說，過去聽著王小棣熱血的心中願景，眼看說著說著就成真了，他無條件支持王小棣，儘管動畫領域對他而言是陌生的面孔，但他相信王小棣是不會亂套韁繩的伯樂，受邀參展動畫創作者都曾獲國際佳績，在台灣觀眾眼中卻很陌生，拙劇團會持續投入，邀請大眾關注優秀創作者。

像是王登鈺曾以VR作品「紅尾巴」獲2023安錫動畫影展VR水晶獎及法國新影像藝術節最佳動畫短片的肯定；黃勻弦執導作品「山川壯麗」獲得洛杉磯國際短片最佳動畫片；余聿作品「雛菊」於2018年獲得學生奧斯卡銀獎。

今天開幕茶會中，則放映參展導演們近期作品，如黃勻弦「我是陳派派」第1集、余聿「島影」以及王登鈺「幽暗小徑的鬼」等，展覽內容則包含分鏡手稿、角色設定稿與動畫偶具，讓觀眾可從創作初稿到影像完成的過程，一窺動畫幕後的細膩工序。

台灣原創動畫實體展「王登鈺×黃勻弦×余聿｜影格魔法師的奇幻樂園」即日起展出至4月30日，地點在台北「好土：home to」。

