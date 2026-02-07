「豆腐媽媽」替身演員職災案 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落職災案，引發外界關注影視工作者職業安全。勞動部長洪申翰今於臉書發文表示，經檢查，確認未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，勞動部態度清楚，有違法就開罰；今下午他也聯繫文化部長李遠，將盡快邀集影視界、工會，研議如何強化管理高風險拍攝作業安全防護及預防。

洪申翰發文表示，這件職災意外經過地方政府檢查，確認「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，已違反職業安全衛生設施規則第224條第2項，將依職業安全衛生法裁罰。至於，還有沒有違規項目，目前正在調查中。

而經確認，這名受災的替身演員並未投保勞保、勞工職災保險，洪申翰說，這牽涉賠償責任認定，雙方的勞動關係由桃園市勞檢處釐清當中。

洪申翰指出，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在2022年6月訂定「#影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變，但經由此案，他認為需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。

他進一步說，他今天下午已經聯繫文化部李遠部長，後續勞動部、文化部將盡快邀集影視界和工會研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防提出強化管理的措施。勞動部也會密切追蹤，跟地方政府盡力給予這位受災的工作者最大協助。