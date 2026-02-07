「豆腐媽媽」替身演員職災案 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰（中）針對豆腐媽媽替身演員職災案表示，他已聯繫文化部長李遠，後續將研議如何強化管理高風險拍攝作業的安全防護和預防。本報資料照片
民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落職災案，引發外界關注影視工作者職業安全勞動部長洪申翰今於臉書發文表示，經檢查，確認未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，勞動部態度清楚，有違法就開罰；今下午他也聯繫文化部長李遠，將盡快邀集影視界、工會，研議如何強化管理高風險拍攝作業安全防護及預防。

洪申翰發文表示，這件職災意外經過地方政府檢查，確認「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，已違反職業安全衛生設施規則第224條第2項，將依職業安全衛生法裁罰。至於，還有沒有違規項目，目前正在調查中。

而經確認，這名受災的替身演員並未投保勞保、勞工職災保險，洪申翰說，這牽涉賠償責任認定，雙方的勞動關係由桃園市勞檢處釐清當中。

洪申翰指出，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在2022年6月訂定「#影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變，但經由此案，他認為需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。

他進一步說，他今天下午已經聯繫文化部李遠部長，後續勞動部、文化部將盡快邀集影視界和工會研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防提出強化管理的措施。勞動部也會密切追蹤，跟地方政府盡力給予這位受災的工作者最大協助。

職業安全 勞動部 影視
