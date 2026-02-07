造山者泰國首映 導演蕭菊貞：多國盼學習台灣經驗

台灣首部聚焦半導體發展的紀錄片「造山者」今天在泰國曼谷首映，吸引泰國與國際人士觀看。導演蕭菊貞映後表示，期待觀眾能透過晶片故事更認識台灣，並透露已有十幾個國家邀約放映，盼能學習台灣經驗。

台灣半導體發展史紀錄片「造山者」今天下午在曼谷首映，導演蕭菊貞在映後座談指出，「造山者」並非單純談論半導體技術，「而是呈現台灣在過去50年如何努力，以及台灣人的精神」。

蕭菊貞表示，這部紀錄片歷時5年完成，拍攝期間正好橫跨新冠疫情、AI崛起及國際地緣政治緊張升溫，她說：「全球局勢與半導體產業的變化速度極快，也讓拍攝過程必須不斷調整與補充內容」，並指出，透過這部電影能見證這些關鍵時刻。

蕭菊貞回憶，拍攝「造山者」的動機源自於2019年參加半導體發展的關鍵人物胡定華的告別式，當時她意識到，外界多半只看見台積電今日成就，卻對背後的歷史與艱辛所知有限。

她也提及，去年「造山者」曾在美國進行巡迴放映，許多人看完電影後紛紛表示，藉由紀錄片才得知台灣的半導體產業有今天的成績，是因為過去的辛苦付出，並看到其中的「人性與勇氣」。

蕭菊貞指出，隨著AI時代來臨，全球對晶片的需求持續攀升，讓台灣與世界的連結更深，並說：「因此我們必須走出去，帶著我們的經驗，走到世界更寬廣的地方。」

蕭菊貞透露，目前已有來自亞洲、歐洲與北美等多國邀請「造山者」前往放映，他們迫切希望能了解台灣為何能從資源有限的國家，發展出高度競爭力的產業。她認為，過程中，也產生一種文化的影響力。

參加首映會的泰國民眾提娜麗（Tipnaree Ｖongtaveekiat）表示，台灣人透過半導體產業讓世界看見台灣，令人感到相當驚艷。

她說，現今的生活中不能沒有晶片，而台灣宛如透過半導體產業告訴世界「不能沒有台灣」，並稱讚說這是一部很好看的電影。

駐泰代表藍夏禮、駐泰代表處人員及多國駐泰使節也出席「造山者」放映活動。

除今天下午的首映會，「造山者」今晚和明天上下午，將分別在曼谷河城藝術中心（River CityBangkok）及TP Park放映，共計在曼谷舉行四場播映會。