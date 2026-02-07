義插畫家大衛卡利傳授創作秘訣 從真實事件開始

快訊

中央社／ 台北7日電

作品多達上百本、被譽為「說故事大師」的義大利插畫家大衛‧卡利今天在台北國際書展現場表示，創作者不妨從一個真實事件出發，寫作的起點，往往就在身邊的家庭、歷史或社會記憶之中。

大衛‧卡利（Davide Cali）今天在世貿一館主題廣場以「每個人都可以寫故事」為題發表演說，他表示自己的創作經常在真實與虛構之間游移，多數故事都混合真實經驗與想像元素，但這次作品幾乎完全源自真實事件。

他以二戰結束後的義大利為例表示，當時國家百廢待舉，南北差距尤為明顯，南部有許多家庭無力撫養眾多子女，有一群女性發起救援行動，將南部孩子送往北部寄養，國營鐵路免費提供列車，約有8萬至10萬名孩童搭乘「希望列車」前往北方，展開數年的寄養生活。

大衛‧卡利表示，這個故事不只是歷史事件，更是關於善意、分享與人性光輝的寓言。那些彼此陌生的人因困境而連結，展現跨越階級與地域的情感。

大衛‧卡利認為，許多重要故事往往被埋藏在日常與個人記憶中，創作者的責任，就是不斷回望過去，讓被遺忘的聲音重新被聽見。他相信每個國家都存在值得書寫的真實故事。

大衛‧卡利1972年出生於瑞士，在義大利長大，是一位漫畫家、插畫家，同時也是一位國際知名的童書作家。目前已出版超過百本書籍，被翻譯超過30多種語言。

不過這樣的大師也歷經過「退稿」，大衛‧卡利分享自己最初的投稿經驗，作品完成後必須到郵局排隊寄出，接著便是長達數月的漫長等待，收到回信感覺相當興奮，但打開信件後發現是「退稿」又感到沮喪。

大衛‧卡利說，這樣的經驗相當珍貴也相當折磨，但有一次對方的來信提出了一些意見，他根據這些意見做了修改，並再度投稿，果然獲得出版的機會，這是他人生中重要的轉捩點。他鼓勵創作者不要因為被退稿而喪志，用更開放的心接受一切的回應。

義大利 插畫家 創作者
