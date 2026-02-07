快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院院士廖一久新書 揭台灣蛻變為全球吳郭魚技術領航者實錄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
廖一久院士期待專書的出版能為相關系所學生及研究人員提供指引。圖／國立台灣海洋大學提供
廖一久院士期待專書的出版能為相關系所學生及研究人員提供指引。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學終身特聘教授、中央研究院院士廖一久，今天舉行「Tilapia and Its Aquaculture in Taiwan」新書發表會，這部書集結全球36位頂尖專家智慧的巨作，不僅是學術研究的結晶，更是見證台灣蛻變為全球吳郭魚技術領航者的實錄，了解吳郭魚如何改變台灣，進而影響世界。

海大指出，廖一久長期投入水產養殖，是台灣該領域最重要的導師。自1968年學成歸國後，他體認到海水養殖是未來全球市場的關鍵，致力於克服技術挑戰並研發多項高價值的專業技術。

1974年，廖一久及當時水產試驗所研究人員黃丁郎、曾文陽，自以色列引進「歐利亞種吳郭魚」，其具有繁殖力強、耐低溫，且能生存於半鹼水之中的特性，後續透過與尼羅種雜交育成，繁殖出單雄性的魚苗，使得吳郭魚的養殖邁向商業化時代。

海大說，對於大眾而言，吳郭魚或許是餐桌上的日常，但在台灣水產史上，其經歷數十年的改良，已發展為高品質、具國際競爭力的臺灣鯛（Taiwan Tilapia），代表台灣在育種與管理技術的全面提升。

世界水產養殖協會主席David J. Cline在序言中指出，台灣為全球提供了一個引人入勝的案例，展現一個海島國家如何在水產養殖領域引領創新。

書中詳實追溯台灣水產養殖從最初的簡單生產，進化到營養、疾病防治及遺傳育種改良等一系列重大進步。在追求經濟發展的同時，台灣亦兼顧了環境保護與食品安全保障，其豐富的知識儲備，對於研究人員、學生及產業從業人員皆具備高度參考價值。

吳郭魚憑藉強韌的適應力與高效能的蛋白質轉換率，已成為解決全球糧食壓力與推動永續養殖的重要物種。新書延續廖院士過去在海鱺、石斑魚、虱目魚、蝦類及烏魚等五大水產專書的優良傳統，由海大與台灣水產學會、世界養殖學會及亞洲水產學會等組織共同出版。

全書由廖一久與亞洲太平洋水產養殖中心總幹事艾德華多．利亞諾共同編輯，共10個章節，勾勒出從生物基礎、基因組學到疾病防治的科學藍圖。除了嚴謹的學術探討，還收錄20種美味食譜，增加讀者對吳郭魚烹飪多樣性的認識。

廖一久說，該書出版能為相關系所學生及研究人員提供指引，也讓國際學界深刻感受台灣在水產養殖領域的關鍵貢獻。這不僅是一次技術的傳承，更是一場台灣養殖實力的展演。

講座吸引了許多對水產養殖有興趣的讀者駐足。圖／國立台灣海洋大學提供
講座吸引了許多對水產養殖有興趣的讀者駐足。圖／國立台灣海洋大學提供
「Tilapia and Its Aquaculture in Taiwan」全面剖析台灣吳郭魚養殖技術的現況與未來趨勢。圖／國立台灣海洋大學提供
「Tilapia and Its Aquaculture in Taiwan」全面剖析台灣吳郭魚養殖技術的現況與未來趨勢。圖／國立台灣海洋大學提供
講座吸引許多對水產養殖有興趣的讀者駐足。圖／國立台灣海洋大學提供
講座吸引許多對水產養殖有興趣的讀者駐足。圖／國立台灣海洋大學提供

吳郭魚 海大 院士
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

返鄉走台61有口福 口湖「魚三寶」進駐濱海休息站春節連假免費試吃

深耕地方、共創永續 台塑助青農種回爺爺的蒜頭

臉書直播賣過期2年豬排 超過萬片被台灣人吃下肚…負責人遭判刑

【專家之眼】愛憎吳郭魚，揭開「台灣鯛｣的正名迷障

相關新聞

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬...

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

YouBike2.0上路4年多，通勤族抱怨還車時，常在車柱旁「罰站」等系統跑完才能完成刷卡，造成趕不上綠燈、拉長通勤時間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。