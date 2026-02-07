中研院院士廖一久新書 揭台灣蛻變為全球吳郭魚技術領航者實錄

國立台灣海洋大學終身特聘教授、中央研究院院士廖一久，今天舉行「Tilapia and Its Aquaculture in Taiwan」新書發表會，這部書集結全球36位頂尖專家智慧的巨作，不僅是學術研究的結晶，更是見證台灣蛻變為全球吳郭魚技術領航者的實錄，了解吳郭魚如何改變台灣，進而影響世界。

海大指出，廖一久長期投入水產養殖，是台灣該領域最重要的導師。自1968年學成歸國後，他體認到海水養殖是未來全球市場的關鍵，致力於克服技術挑戰並研發多項高價值的專業技術。

1974年，廖一久及當時水產試驗所研究人員黃丁郎、曾文陽，自以色列引進「歐利亞種吳郭魚」，其具有繁殖力強、耐低溫，且能生存於半鹼水之中的特性，後續透過與尼羅種雜交育成，繁殖出單雄性的魚苗，使得吳郭魚的養殖邁向商業化時代。

海大說，對於大眾而言，吳郭魚或許是餐桌上的日常，但在台灣水產史上，其經歷數十年的改良，已發展為高品質、具國際競爭力的臺灣鯛（Taiwan Tilapia），代表台灣在育種與管理技術的全面提升。

世界水產養殖協會主席David J. Cline在序言中指出，台灣為全球提供了一個引人入勝的案例，展現一個海島國家如何在水產養殖領域引領創新。

書中詳實追溯台灣水產養殖從最初的簡單生產，進化到營養、疾病防治及遺傳育種改良等一系列重大進步。在追求經濟發展的同時，台灣亦兼顧了環境保護與食品安全保障，其豐富的知識儲備，對於研究人員、學生及產業從業人員皆具備高度參考價值。

吳郭魚憑藉強韌的適應力與高效能的蛋白質轉換率，已成為解決全球糧食壓力與推動永續養殖的重要物種。新書延續廖院士過去在海鱺、石斑魚、虱目魚、蝦類及烏魚等五大水產專書的優良傳統，由海大與台灣水產學會、世界養殖學會及亞洲水產學會等組織共同出版。

全書由廖一久與亞洲太平洋水產養殖中心總幹事艾德華多．利亞諾共同編輯，共10個章節，勾勒出從生物基礎、基因組學到疾病防治的科學藍圖。除了嚴謹的學術探討，還收錄20種美味食譜，增加讀者對吳郭魚烹飪多樣性的認識。