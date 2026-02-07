快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

聽新聞
0:00 / 0:00

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
AI可算大樂透威力彩明牌？台彩揭密實測績效。記者陳儷方／攝影
AI可算大樂透威力彩明牌？台彩揭密實測績效。記者陳儷方／攝影

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，人們的消費行為也悄悄出現變化，近期在彩券市場就發現，消費者在購買刮刮樂威力彩大樂透之前，會先問AI「算明牌」。對此，台彩也親自揭密，ChatGPT跟Gemini，誰更厲害。

台彩總經理謝志宏日前在聯合開Pod節目「白話財經」中分享，不少年輕族群會請ChatGPT、Gemini等AI聊天機器人幫忙挑號碼，甚至比較ChatGPT、Gemini的「命中率」各是多少，將買彩券變成一場小型實驗。結果顯示，雖然偶爾能中獎，但多為小獎，兩種聊天機器人績效沒有顯著差異，證明中獎結果仍屬隨機

謝志宏說，台彩曾試過，請AI以數學邏輯來推演最有可能中獎的號碼組合，如平均分配、大小數、奇偶數或近期未開出號碼等方式組合威力彩號碼，連續投注後仍未中獎，再次印證彩券機制的隨機性，並非演算法可預測。

也有民眾把AI與命理、星座結合，詢問個人財運或幸運數字，再依此選號，謝志宏說，即使明知無法提高中獎機率，但還是樂於透過這類「儀式感」強化參與感，延長遊戲中的懸疑快樂，讓買彩券不再只是結果導向。

另有消費者買了刮刮樂後，拍照傳給AI，再問會不會中獎？AI能辨識出彩券種類、發行單位與相關資訊，準確描述彩券背景，但在預測結果時，仍會回到「中獎屬隨機事件」的提醒。

年輕人不只把AI帶入玩彩券的一環，也發展出更多互動玩法，以農曆過年才會發行的2000萬超級紅包為例，票面上有8個遊戲區，兩人各買1張就能來場「分區PK賽」，先比誰刮中，再比誰的獎金高，然後誰要請吃飯喝飲料，讓彩券成為玩具、遊戲，而不再只是追求中獎而已。

此外，「三星電選四倍十期」這年輕人最喜歡的玩法，去年農曆年期間在網路上被大量討論，「致富口訣」一夕爆紅，吸引不少民眾湧入彩券行購買，不過，今年過年不能連玩20天了，因為5分鐘開一次獎的BINGO BINGO今年加碼只有5天，縮水至元宵節檔期從2月27日到3月3日，內容也瘦身。

延伸閱讀

彩券行 AI 聊天機器人 ChatGPT 刮刮樂 威力彩 台彩 大樂透
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

威力彩今上看9.7億 4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

台彩吉祥物首亮相 春節15款刮刮樂總獎金創歷年春節檔期新高

性侵、滅口害2命死囚逃死？ 檢察總長為郭俊偉提非常上訴

相關新聞

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬...

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

YouBike2.0上路4年多，通勤族抱怨還車時，常在車柱旁「罰站」等系統跑完才能完成刷卡，造成趕不上綠燈、拉長通勤時間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。