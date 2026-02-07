快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

聽新聞
0:00 / 0:00

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市某果菜市場一家豬肉攤出現一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面。圖／翻攝自Threads @tomie_81
屏東市某果菜市場一家豬肉攤出現一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面。圖／翻攝自Threads @tomie_81

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬肉掛上攤位準備販售。屏東縣衛生局表示，已經派員前往調查，如違規事證明確，將依食安法開罰並命業者限期改正。

網有PO出影片，畫面中一群老鼠排排站在在生豬肉前大快朵頤，期間還有不少老鼠加入，吃得不亦樂乎。當時老闆甚至還在一旁切肉，事後疑似還把豬肉吊起來繼續賣，讓網友直呼「快要吐了！」

畫面曝光後引發熱議，網友回應，「笑死，全家餐」、「台灣大部分豬肉都是這麼運送這樣擺的」、「只要是市場就會是這樣，沒有一個地方是倖免的」、「肉還是在超市買好了」。

據了解，該畫面是去年6月拍的，屏東縣衛生局獲報後立即派員前往現場調查，並表示若業者違規事證明確，將依「食品安全衛生管理法」要求限期改正，若未改善將開罰6萬元以上、最高2億元以下罰鍰。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

屏東市某果菜市場一家豬肉攤出現一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面。圖／翻攝自Threads @tomie_81
屏東市某果菜市場一家豬肉攤出現一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面。圖／翻攝自Threads @tomie_81
屏東市某果菜市場一家豬肉攤出現一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面。圖／翻攝自Threads @tomie_81
屏東市某果菜市場一家豬肉攤出現一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面。圖／翻攝自Threads @tomie_81

豬肉 屏東縣 衛生局 老鼠 食安
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

屏東熱博開幕 跳跳馬RODY彩繪稻田吸睛

捷運車廂驚見「老鼠入侵」 北捷今晚緊急全線列車消毒

可怕原住戶！日本旅客赫見飯店冷氣機驚見老鼠 台南市府急出手

年終大掃除遇鼠患高峰 台南發放滅鼠餌劑籲「先防後滅」

相關新聞

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬...

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

YouBike2.0上路4年多，通勤族抱怨還車時，常在車柱旁「罰站」等系統跑完才能完成刷卡，造成趕不上綠燈、拉長通勤時間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。