噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬肉掛上攤位準備販售。屏東縣衛生局表示，已經派員前往調查，如違規事證明確，將依食安法開罰並命業者限期改正。

網有PO出影片，畫面中一群老鼠排排站在在生豬肉前大快朵頤，期間還有不少老鼠加入，吃得不亦樂乎。當時老闆甚至還在一旁切肉，事後疑似還把豬肉吊起來繼續賣，讓網友直呼「快要吐了！」

畫面曝光後引發熱議，網友回應，「笑死，全家餐」、「台灣大部分豬肉都是這麼運送這樣擺的」、「只要是市場就會是這樣，沒有一個地方是倖免的」、「肉還是在超市買好了」。

據了解，該畫面是去年6月拍的，屏東縣衛生局獲報後立即派員前往現場調查，並表示若業者違規事證明確，將依「食品安全衛生管理法」要求限期改正，若未改善將開罰6萬元以上、最高2億元以下罰鍰。