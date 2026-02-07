快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

台中茂盛醫院寒冬送暖 募款逾200萬助800弱勢家庭

中央社／ 台中7日電

台中茂盛醫院今天號召善心企業與公益單位合作，舉辦「關懷貧困寒冬送暖活動」，會中結合義診等項目，募集超過200萬元，照顧800個台中弱勢家庭，期盼號召大眾關懷弱勢角落。

活動今天在北區一德公園舉辦，並邀請社區與公益單位進行音樂及舞蹈表演。茂盛醫院院長、總統府資政李茂盛，以及總統府資政沈國榮、民進黨籍立委何欣純、台灣智庫執行長莊競程與地方民意代表等人皆出席。

李茂盛表示，他小時候家庭貧困，發願若事業有成要回饋鄉里。寒冬送暖已連辦15年，照顧病人是他的專業，照顧台中這塊土地上的家庭，是他15年來永遠不變的初心。

主辦單位說明，活動號召企業共募集超過新台幣200萬元，照顧800個台中弱勢家庭；現場並安排醫師協助義診，以實際行動為在地居民守護健康，也期盼號召大眾關懷弱勢角落。

公益 總統府 義診
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳亭妃陪「挺妃派」議員辦寒冬送暖 陳秋萍登記拚9連霸

官田慈聖宮寒冬送暖連18年不間斷 累計善款逾400萬

桃園寒冬送暖白米疑「過期8年」遭藍綠齊轟 區公所：標示錯誤將回收

台南後壁公所寒冬送暖打掃兼貼春聯 偏鄉愛心展創意

相關新聞

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

屏東市某果菜市場一家豬肉攤，有網友拍到一群老鼠一起大吃生豬肉的噁心畫面，讓網友崩潰的是，事後攤商疑似將這些被老鼠吃過的豬...

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

YouBike2.0上路4年多，通勤族抱怨還車時，常在車柱旁「罰站」等系統跑完才能完成刷卡，造成趕不上綠燈、拉長通勤時間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。