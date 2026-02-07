大時代中看見極端邊界 張翎寫疫情、平路談南極

快訊

中央社／ 台北7日電

台北國際書展倒數第2天，知名作家張翎與平路同台分享最新作品，兩人分別針對疫情南極，深刻書寫大時代中的極端邊界。

張翎小說「疫狐記」描述疫情高峰，社交嚴格控管時期，一隻狐狸闖進兩個女人的生活。她過去作品多半取材歷史事件，這次以疫情時期為題，她認為一場瘟疫把人類關在牢籠，卻還給了大自然一切，非常不可思議，但「我突然很害怕，人類如此健忘，若沒有靠文字記錄下來，這一切很快就會被遺忘。」

平路新書「南極‧極南：人生的探索與抵達」是她的第一本旅遊文學，記錄去南極的見聞，進而憶起父親及自己的前半生，平路說，她以為此生都不會寫遊記，但透過這趟旅程，讓她重新檢視過去，從頭排序人生及心境，在記憶的空間裡回歸思索「我是誰」。

兩人在會中聊到書中動物的象徵意義，張翎透露狐狸「滿可愛好玩的」，一開始在院子裡看見時，還以為是小狗，她利用狐狸的視角，將兩位女主角的感情重置並投射，救贖主角失望及痛苦的情緒。

張翎坦言自己不喜歡心靈雞湯文，「生命中的疼痛是無法治癒的，就帶著它走下去吧。」

平路花了很多篇幅寫南極的企鵝，從牠們身上看見了家庭，看見了人性投射的鏡像；她也提到南極的永晝，讓她對時間的認知有了改變，開始好奇先行者及探險家們，當初是為了什麼而行動，他們「必然是踩在冰川，或迎面來的冷咧空氣，因為某個瞬間，才讓這一切都有了意義」。

南極 疫情 狐狸
