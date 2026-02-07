閱讀寫作協會文集出版 張曉風盼一人一筆行人生路
台北市閱讀寫作協會出版「我和一枝筆在路上4」專書，6日在台北國際書展舉行新書發表會，作家張曉風表示，寫作者只要一個人、一枝筆，就足以在路上前行，而且充滿力量。
發表會由協會創會理事長汪詠黛主持，包括張曉風、韓秀、廖玉蕙、楊渡、須文蔚等作家出席，鼓勵學員持續創作。
張曉風表示，她想到唐代詩人李賀一生短暫卻執著寫作的身影：帶著病弱之軀，在山路上尋找靈感，把好句子記錄下來，終於成就獨特的詩歌世界。她認為，創作者一生所做的事，或許就是在有限生命中不斷搜尋語言與靈感的過程，而這樣的努力本身就極具意義。
張曉風表示，創作與閱讀是一種幸運，也是責任，文字與作品或許無法永恆，但在有限生命中所留下的精神力量，卻可能超越時間，成為人們可以期待與珍惜的存在。
韓秀致詞表示，真正好的文字不追求驚世駭俗，也不流於瑣碎八卦，而是描寫日常生活與人性情感。她以當代作品為例指出，柴米油鹽與兒女情長正是文學最深刻的力量，因為它們貼近人生，才能讓作品走得更遠、留得更久。
韓秀表示，台北書展聚集的每一位讀者與創作者，都是書籍得以延續的重要力量。她祝福作品與作者在時間長河中持續前行，也期盼文字能在不同世代之間傳遞情感與思想，成為連結世界的橋梁。
廖玉蕙致詞表示，創作的養成往往來自細微的生活經驗，從小細節累積，才能長出屬於自己的「人間煙火」，讓作品在日常中發光。
廖玉蕙曾聽說有人「在馬桶上寫詩」，這句話令她深受震動，也讓她重新思考閱讀與創作的可能性。她希望，人們不只在特定場域寫作與閱讀，而是讓書與詩進入生活的每一刻。看到現場眾多熱情的創作者與讀者，她相信寫作仍然充滿希望，也對未來感到欣慰與感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。