閱讀寫作協會文集出版 張曉風盼一人一筆行人生路

台北市閱讀寫作協會出版「我和一枝筆在路上4」專書，6日在台北國際書展舉行新書發表會，作家張曉風表示，寫作者只要一個人、一枝筆，就足以在路上前行，而且充滿力量。

發表會由協會創會理事長汪詠黛主持，包括張曉風、韓秀、廖玉蕙、楊渡、須文蔚等作家出席，鼓勵學員持續創作。

張曉風表示，她想到唐代詩人李賀一生短暫卻執著寫作的身影：帶著病弱之軀，在山路上尋找靈感，把好句子記錄下來，終於成就獨特的詩歌世界。她認為，創作者一生所做的事，或許就是在有限生命中不斷搜尋語言與靈感的過程，而這樣的努力本身就極具意義。

張曉風表示，創作與閱讀是一種幸運，也是責任，文字與作品或許無法永恆，但在有限生命中所留下的精神力量，卻可能超越時間，成為人們可以期待與珍惜的存在。

韓秀致詞表示，真正好的文字不追求驚世駭俗，也不流於瑣碎八卦，而是描寫日常生活與人性情感。她以當代作品為例指出，柴米油鹽與兒女情長正是文學最深刻的力量，因為它們貼近人生，才能讓作品走得更遠、留得更久。

韓秀表示，台北書展聚集的每一位讀者與創作者，都是書籍得以延續的重要力量。她祝福作品與作者在時間長河中持續前行，也期盼文字能在不同世代之間傳遞情感與思想，成為連結世界的橋梁。

廖玉蕙致詞表示，創作的養成往往來自細微的生活經驗，從小細節累積，才能長出屬於自己的「人間煙火」，讓作品在日常中發光。

廖玉蕙曾聽說有人「在馬桶上寫詩」，這句話令她深受震動，也讓她重新思考閱讀與創作的可能性。她希望，人們不只在特定場域寫作與閱讀，而是讓書與詩進入生活的每一刻。看到現場眾多熱情的創作者與讀者，她相信寫作仍然充滿希望，也對未來感到欣慰與感謝。