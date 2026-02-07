快訊

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾大裁員「恐讓出這頭銜」

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣為橘色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。台中市、花蓮縣則是黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署體感溫度預報，明日苗栗縣體感溫度剩3度，新竹縣市5到8度，離島連江縣體感為負2度。

【中央社／台北7日電】

氣象署表示，受寒流影響，今晚至9日天氣持續偏冷，西半部及宜蘭低溫下探8度，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區今晚有局部大雨發生，桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區有望降雪。

中央氣象署持續發布低溫特報，因寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，今天下午起至明天局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的可能。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，受寒流影響，今天晚間至9日天氣持續偏冷，花東恆春半島及新竹苗栗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

鄭傑仁提醒，今晚到明天清晨基隆北海岸和和大台北山區、宜蘭山區雨還是比較多一點，有局部大雨發生可能，而南部地區平地今晚至明天清晨也有局部短暫雨，桃園以北及宜蘭明天有局部短暫雨、花東恆春半島和新竹苗栗山區有零星短暫雨。

溫度部分，鄭傑仁表示，明、後天西半部及宜蘭低溫約8至12度，花東地區為11至14度，其中須留意9日清晨，北部、宜蘭及花蓮有8到10度的低溫，而局部地區尤其是竹苗近山區可能有6度以下低溫。

鄭傑仁也提到，今天晚上至明天水氣較多、溫度夠低的話，桃園以北和宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。

至於下週天氣，鄭傑仁表示，週二天氣會稍回溫，但台灣各地的低溫還是只有12至15度左右，各地高溫則都會在20度以上，各地都多雲到晴，只有東半部和恆春有些零星短暫雨。

不過，鄭傑仁說，11日、12日東北季風將增強、溫度將再下降，預估中部以北、宜蘭約14、15度，南部及花東地區約16至19度，水氣也比較少，隨13、14日冷空氣減弱、溫度也逐步回升，各地晴到多雲，僅台東或恆春半島有些零星短暫雨。

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」。圖／氣象署提供
隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」。圖／氣象署提供

新竹 氣溫 寒流 氣象署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

苗栗斥資逾億！公館都計區打通榮南街、華南街瓶頸路段今完工通車

苗栗廟慶迎春福氣滿滿 走宮廟 洗滌身心 豐富視野

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

寒流明來襲！周日最冷體感溫度僅2度 1千公尺以上高山有機會降雪

相關新聞

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

隨著寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

YouBike2.0上路3年多，通勤族抱怨還車時，常在車柱旁「罰站」等系統跑完才能完成刷卡，造成趕不上綠燈、拉長通勤時間...

加毛巾能乾更快？洗衣省電9技巧 浸泡時間、水溫都有講究

新北市政府環境保護局日前在官方粉絲專頁「新北i環保」分享洗衣省電小技巧，強調選對洗衣模式與時間，不僅環保，也能減少家庭電費支出。環保局指出，洗衣前後的小習慣，對省電效果影響大，以下9招祕訣學起來就對了。

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。