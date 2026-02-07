譜寫跨越身分的礦山記憶 檔案局×簡嘉誠再攜手推出《鏽色山城》

國家發展委員會檔案管理局7日在台北國際書展推出漫畫《鏽色山城》，這部作品由漫畫家簡嘉誠執筆，以獲登錄為世界記憶國家名錄的「臺灣金銅礦務產業檔案」為創作素材，描繪因金礦開採而興盛的山城，兩位身分性格迥異的少年相遇，展開一段青澀悸動的情誼，並重現礦山的歷史記憶。這也是繼《青空下的追風少年》於2024年獲日本國際漫畫賞金獎肯定後，檔案局再次攜手簡嘉誠推出的原創漫畫。

《鏽色山城》以日治時期的金瓜石為背景，描寫性格內斂的日籍少爺與自由熱情的臺灣少年意外相遇，在彼此身上看見未曾想像的世界。故事融入山神祭的震天鼓聲、扶鸞的神祕低語，以及在炙熱幽閉的礦坑中，礦工們賴以維生的水火燈等特有的山城文化，引領讀者重返黃金盛世。

檔案局局長林秋燕指出，《鏽色山城》故事立基於形式多元、極具稀有性的臺灣金銅礦務產業檔案，這批檔案不僅獨特，更是見證臺灣礦產發展的重要史料。檔案局與漫畫團隊在創作過程中，反覆爬梳檔案內容，並踏查山城遺址及黃金博物館等地，細緻考究時代背景及開礦技術，藉由漫畫轉譯，檔案裡熠熠生輝的時代樣貌躍入大眾眼中。

新書發表會上，由漫畫家簡嘉誠與檔案局研究員許峰源進行對談，交流創作與檔案背後的故事。簡嘉誠談及創作理念時表示，原以為再次與檔案局合作，對於檔案素材的掌握會更得心應手，沒想到在取材的過程中，還是經歷了史料打磨、現地取材與情感轉化的長途之旅。他期待這部作品能帶領讀者走進礦山歷史現場，在少年的青春與礦業的時代交織中，感受臺灣記憶所蘊藏的溫度與力量。

檔案局許峰源研究員則介紹臺金檔案如何記錄礦業制度、開採技術與員工日常生活，並成為創作的重要素材來源。透過對談，呈現檔案研究與漫畫跨域的無限性，也讓現場讀者更深入理解作品背後的史料基礎與創作思考。