加毛巾能乾更快？洗衣省電9技巧 浸泡時間、水溫都有講究

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有9個小妙招可以讓洗衣服更省電。示意圖／ingimage
有9個小妙招可以讓洗衣服更省電。示意圖／ingimage

新北市政府環境保護局日前在官方粉絲專頁「新北i環保」分享洗衣省電小技巧，強調選對洗衣模式與時間，不僅環保，也能減少家庭電費支出。環保局指出，洗衣前後的小習慣，對省電效果影響大，以下9招祕訣學起來就對了。

浸泡衣物

洗衣前先將衣物浸泡約15分鐘，可縮短洗衣時間，降低耗電量。

選擇洗衣液

洗衣液比洗衣粉更易溶解，清潔效率高，並可減少用水與耗電。

冷水洗衣

優先選擇冷水洗衣模式，約可減少10%電量消耗。

衣物量適中

若衣物不多，可手洗；洗衣籃八分滿時再使用洗衣機

脫水加乾毛巾

脫水效率最高集中在前3分鐘。加一條乾毛巾再脫水3分鐘，可加速乾燥、減少運轉時間。

縮短脫水時間

減少洗衣機脫水時間，有助降低電力消耗。

選擇高效洗衣機

購買具有一級能源效率標示的洗衣機，既環保又省電。

定期清潔洗衣機

維持清潔洗衣機可維持運轉效率。

自然晾乾

天氣允許時採自然晾乾，減少使用烘衣功能的耗電。

省電 洗衣機 毛巾
×

