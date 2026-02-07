加毛巾能乾更快？洗衣省電9技巧 浸泡時間、水溫都有講究
新北市政府環境保護局日前在官方粉絲專頁「新北i環保」分享洗衣省電小技巧，強調選對洗衣模式與時間，不僅環保，也能減少家庭電費支出。環保局指出，洗衣前後的小習慣，對省電效果影響大，以下9招祕訣學起來就對了。
浸泡衣物
洗衣前先將衣物浸泡約15分鐘，可縮短洗衣時間，降低耗電量。
選擇洗衣液
洗衣液比洗衣粉更易溶解，清潔效率高，並可減少用水與耗電。
冷水洗衣
優先選擇冷水洗衣模式，約可減少10%電量消耗。
衣物量適中
若衣物不多，可手洗；洗衣籃八分滿時再使用洗衣機。
脫水加乾毛巾
脫水效率最高集中在前3分鐘。加一條乾毛巾再脫水3分鐘，可加速乾燥、減少運轉時間。
縮短脫水時間
減少洗衣機脫水時間，有助降低電力消耗。
選擇高效洗衣機
購買具有一級能源效率標示的洗衣機，既環保又省電。
定期清潔洗衣機
維持清潔洗衣機可維持運轉效率。
自然晾乾
天氣允許時採自然晾乾，減少使用烘衣功能的耗電。
