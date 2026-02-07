桃機「馬上啟程」布置迎馬年 幫旅客寄送新年祝福明信片

馬年春節將至，桃園國際機場公司以「馬年」為主題，推出春節航廈布置主視覺「馬上啟程」，結合機場場域特色與年節意象，以紅、金為主色調，搭配煙火與吉祥紋樣，傳遞「新年啟程、順利出發」祝福，為往返旅客營造喜慶溫暖的迎賓氛圍。

機場公司表示，本次春節布置以「奔馳馬姿」象徵福氣隨行，煙火則寓意歡喜過年，並融入航機等機場元素，呈現旅程啟動、萬象更新的年節意象。第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術，航廈服務台、玻璃門與牆面等處也延伸主視覺設計，讓出發、抵達與短暫停留的旅客，都能感受濃厚年味與祝福。

除視覺布置外，機場公司同步推出「馬上啟程」旅途祝福互動活動，打造結合科技的年節體驗。旅客可於第一航廈服務台周邊、第二航廈接機大廳木質牆旁及報到大廳服務台周邊、第三航廈北廊廳D15R登機門等指定區域，掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並書寫祝福文字，前5,000名可獲得客製化實體明信片寄送服務。名額額滿後，仍可持續投稿、儲存並分享至社群平台，為旅程留下紀念。