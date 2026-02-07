台鐵2元老級區間車將淘汰 新一代支線主力車DR3200型首輛列車7月亮相

繼在台馳騁逾55年的莒光號將於2028年底前全數退役後，台鐵再規畫於3年內逐步汰換老舊的EMU500、600型區間車，僅保留少數幾組完成動力改造的列車，未來將以最新款、有「最美區間車」之稱的EMU900型列車當區間車主力；另外，台鐵新一代支線主力車DR3200型，預計今年7月會有第1編組列車出厰。

在台馳騁逾55年，曾是台鐵最高級主力客車的莒光號，因車齡老舊，現僅6個編組在線，考量行車安全並簡化車種，台鐵規畫莒光號一般客車於2028年底前全數退役，而以莒光號改造的觀光列車也將以PP自強號替代。

除此之外，台鐵公司董事長鄭光遠也證實，因新採購的EMU900型區間車52組均已到位，且運量大，未來將作為北部地區的區間車主力，南部地區因部分車站月台長度問題，無法停放10節車組的列車，因此暫時仍由少數的EMU500、600型區間車，以及EMU700、800型疏運，但強調500型及600型會在3年內逐步淘汰。

EMU500型列車於1995至1997年陸續上線運行，行駛各站停車區間車班次，以增強台鐵與公路長途巴士的競爭能力、吸引通勤乘客使用，是台鐵第2款通勤電聯車。

為加強城際列車運輸，台鐵後續採購52組EMU900型區間車，首列於2021年上線載客，52列列車於2023年9月全數完成交車，目前已是台鐵城際通勤主力車種。

根據台鐵規畫，城際型列車EMU3000型新自強號共50組已全數到位，並將成為西部幹線中長途的列車主力，東部幹線則以太魯閣號、普悠瑪號為輔；區間車是以EMU900型為主力。

台鐵公司說，52組EMU900型區間車已全數上線營運，但乘客反映，EMU900型區間車座椅時常可見髒汙、黃色汙漬，加上羊毛絨布易出現倒毛，讓馬卡龍色系座椅看起來像是有褪色的狀況。

為提升乘車品質，台鐵啟動EMU900型區間車座椅汰換，採用深藍色、粉色系不織布新材質，提升耐用度，也讓車廂視覺更清爽，2025年已汰換1編組，其餘編組預計2028年全數完成。

台鐵進一步指出，EMU3000型新自強號也已啟動座椅更換，採用更符合人體工學的座椅，扶手處新增USB充電孔，2025年年已優化更換1編組座椅，預計今年農曆年前再完成1編組，屆時將有2列已更換新座椅的新自強號投入春節疏運，其餘編組預計2027年全數完成。

此外，在台馳騁逾55年的莒光號及支線舊款柴聯列車，預計在2028年全數退役，並以新一代支線路線主力「DR3200型客車」，作為台鐵平溪、內灣及集集3條支線主要營運列車。

台鐵表示，推動鐵道觀光及汰換支線老舊車輛，已採購60輛「支線節能環保客車」DR3200型，目前正在設計施工階段。

新一代支線主力DR3200型客車是由台灣車輛股份有限公司承製，每組為4輛固定編組，總計採購60輛共15編組，每編組載客數可達500人，首批車輛預定於2026年中上旬交車，60輛車預計2027年全數交齊。

台鐵表示，DR3200型客車車內設有多功能廁所、哺集乳室及前後觀景台，兼具現代設計與實用機能，提供支線旅遊更為友善的乘車體驗，但因還在設計階段仍需保密，暫不公布「DR3200型客車」的照片。

至於其他列車上線規畫，台鐵說，已採購34輛R200型新柴電機車，目前交付29輛，其餘預計今年交齊；台鐵E500型電力機車購買88輛，目前已交付48輛，其餘將於2027年交齊。