「血月」元宵節 全台可見近1小時月全食天象

農曆春年將至，台北市立天文館預告3月3日元宵節當晚將出現難得一見的月全食天象，台灣可完整觀賞此次影食階段。館方說，2月在展示場推出「月全食」假日主題導覽，透過解說帶領大家認識形成原因、過程與觀測重點，為迎接元宵夜的精彩天象提前暖身。

天文館表示，此次月全食自傍晚開始，下午5時50分月出時即為初虧，月面可見明顯缺角；晚間7時4分進入全食階段，34分達到食甚，至晚間8時3分生光，全食歷時約59分鐘。全食期間，月球因地球大氣折射太陽光而呈現暗紅色調，形成俗稱的「血月」，整個過程在台灣皆可清楚觀賞，觀測條件相當理想。

配合此一重要天象，天文館2月規畫月全食主題導覽，由專業解說員淺顯易懂地說明月食的科學原理、食分變化與血月成因等。主題導覽於假日上午10時、11時及下午2時、3時、4時各舉辦一場，無需預約。

另外，天文館頂樓觀測室每日上午10至12時、下午2至4時免費開放，民眾能以專業設備安全觀察太陽黑子，認識太陽表面活動。每周六晚間7至9時也有夜間觀星活動，2月觀測目標包含木星、月亮與昴宿星團（M45），透過望遠鏡可清楚觀察木星雲帶結構、月球地形，以及星團中恆星簇集的樣貌。