桃機將迎春節疏運高峰 防滑冰爪切記要托運

馬年春節將至，桃機公司也將迎來疏運高峰。機場公司提醒，春節連假出國人潮眾多，請提前3小時抵達機場，預留充裕時間辦理報到作業並儘早完成安檢。進入安檢線前，請先將隨身水瓶倒空，並將筆電、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時配合脫下外套、帽子與皮帶，以提升通關效率。前往降雪地區的旅客，將「防滑冰爪」改以托運方式處理，行動電源也依各航空公司規範妥善收納，共同維護飛航安全與旅程順暢。

桃機公司表示，以馬年為主題推出春節航廈布置主視覺《馬上啟程》，結合機場場域特色與年節意象，以紅、金為主色調，搭配煙火與吉祥紋樣，傳遞「新年啟程、順利出發」祝福，營造兼具喜慶與溫暖的迎賓氛圍。

機場公司表示，本次布置以「奔馳馬姿」象徵福氣隨行，並以煙火寓意歡喜節慶，同時融入航機等機場元素，呈現旅程啟動、萬象更新的年節氛圍。除於第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術外，亦在航廈服務台、玻璃門及牆面等處延伸主視覺設計，讓出發、抵達及短暫停留的旅客皆能感受濃厚年味與歡迎之意。

除視覺布置與立體裝置外，機場公司亦同步推出《馬上啟程》旅途祝福計畫，打造活潑互動體驗。旅客可於第一航廈服務台周邊、第二航廈接機大廳木質牆旁及報到大廳服務台周邊、第三航廈北廊廳D15R登機門等區域，掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並寫下祝福文字，前5000名可獲得客製化實體明信片寄送服務。額滿後仍可持續投稿、儲存並分享至社群，為旅程留下難忘回憶。