南迴公路最後7.2公里拓寬工程延宕？ 南分局：預計2031年全線完成

南迴公路拓寬改善工程自2011年施工以來，台東端於2019年底通車，後續屏東端10公里工程，目前已完成3公里，最後雙流至新路的7.2公里拓寬工程進度備受關注。原定去年動工，但因地處偏遠及營造業缺工缺料，工程進度較慢，整體計畫預計需到2031才能完成。

南區養護工程分局副分局長王慶雄表示，南迴公路屏東端草埔至丹路段10公里拓寬改善工程，已完成丹路段3公里外環路段；最後剩雙流至新路的7.2公里，此路段分兩個標案進行，第一標從雙流到丹路，預算約42億元；第二標丹路到新路，預算約30億元，含用地徵收後整體經費約85億元。

他說，第一標案去年底已公告招標，但因2度流標，經費與工期皆重新檢討，預計今年上半年再次招標，希望年底前能進場施工。另第二標案細部設計已完成，也計畫在今年提出預算並辦理發包，整個工程工期預估需4至5年完成。

南分局持續努力克服工程瓶頸，陸續完成辦理環評、設計及用地取得等作業，逐步完成草埔至雙流及新路外環共3公里的拓寬工程，僅剩雙流至新路段7公里尚未拓寬；此路段設計將採線形優化提升速率，以及道路寬度配置為18米，並設雙向各2車道1慢車道，預計2028年完工。

不過，原定去年關鍵的最後一哩路要動工，卻遲遲未有動作，外界關心是否有變數？王慶雄解釋，工程採滾動式調整，受國際營造業大環境影響，尤其偏遠地段利潤低，營造廠不易進場，加上缺工、缺料，使得拓寬、橋梁及隧道工程發包困難。

南迴公路作為南台灣東西連結的重要交通幹道，過去尚未拓寬前，台東往返屏東車程約1個半小時，目前只要35分鐘，未來雙流至新路段的7.2公里完成拓寬通車，會再縮短5分鐘，屆時台東及屏東往返時間只要30分鐘就能抵達；整條公路不僅提升品質及用路安全，也能加速沿線地區發展。