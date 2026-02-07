聽新聞
全台最暖封館16年不缺席 她謝這品牌陪「她」翻轉人生
NET（主富服裝）連續第16年舉辦「雲林家扶NET日」封館購衣活動，今年再投入80萬元，邀請200戶家庭、近千位家扶親子添購新衣，家扶一名研究所學生表示，高中、大學考試、面試都是穿著該品牌服飾，是她的「幸運戰衣」，感謝每一個重要時刻都能感受到穿在身上的溫暖力量。
NET虎尾店今為「雲林家扶NET日」封館購衣活動封館，全台40餘名門市夥伴齊聚支援，協助親子挑選、試穿與搭配，讓不同年齡、不同階段的孩子，都能找到合適服飾。
今年已經是大學四年級的學生「小玲」，從8歲國小開始，每3年參與NET家扶日活動購置新衣服，她從童裝一路穿到成人服飾，高中選購的衣服至今仍合身耐穿。
另一名李同學更笑稱自己「全身都是NET」，從帽子到鞋子，陪他走過高中、大學到研究所，堪稱最佳代言人。
就讀研究所一年級的李同學在去年研究所面試前夕，透過NET日添購了一套襯衫、西裝褲與皮鞋，成了她的「幸運戰衣」，最終順利錄取國立大學研究所。她笑說，從帽子到鞋子，從高中、大學到研究所，重要場合幾乎都穿NET，如今日常購物，第一個想到的品牌仍是NET。
雲林家扶中心統計，服務一千多戶家庭中，約有9成孩子穿著手足或親友汰換的衣物，僅3成家庭成員一年有機會添購一次新衣，且多半是因升學、就業面試等人生關鍵時刻，才不得不購買。
家扶中心主任廖志文表示，感謝NET長期投入，讓家扶孩子能年年穿上新衣，並連續第6年加碼提供新生兒每童1萬元提貨券，用實際行動，陪伴孩子從童年走到成年，為弱勢家庭撐起基本生活尊嚴。
