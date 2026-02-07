聽新聞
國門機捷二航站驚傳砍人又縱火 捷警快刀制伏瘋狂歹徒...演練啦
今凌晨桃捷A13站驚見火光！有不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，桃園捷運警察隊與桃捷公司發動聯防，並在航警支援下強勢壓制歹徒，這場模擬恐攻的實戰演習，旨在強化國門、機捷維安，驗證各單位應變能力，幸好只是演習虛驚一場。
這場由桃園市捷運警察隊與桃園大眾捷運公司聯手發動的「車站火災暨犯罪事件」應變演練，於今天凌晨0至1時在A13機場第二航廈站震撼登場，模擬歹徒突然在車站付費區內潑灑易燃物並縱火，現場瞬間濃煙四起，多名旅客失聲尖叫四處奔逃，扮成傷患的民眾倒地，氣氛極度緊繃，宛如好萊塢恐攻電影場景。
面對瘋狂歹徒縱火後持刀在站體間瘋狂揮舞，桃捷站務員第一時間啟動自衛消防編組滅火，行控中心下令列車採「過站不停」策略，展現精確指揮，防止無辜乘客誤入險境。
捷警隊與航空警察局則在接獲通報後，迅速組成戰術小组，透過高密度的監視系統鎖定歹徒動線，雙方在月台邊展開驚心動魄的對峙，當歹徒突圍企圖逃離，捷警與航警進行內外包夾，以優勢警力施展強力執法，迅速將歹徒制伏上銬，終結這場模擬危機，
桃園捷運警察隊行政組長郭文顏表示，演練是確保面對真實暴力犯罪時，相關通報、處置流程能「零時差」銜接，透過這場實戰演習，成功驗證跨單位聯防默契，展現守護國門交通穩定與旅客安全的決心。
