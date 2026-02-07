快訊

《末代皇帝》鄔君梅60歲生日近況曝光　吐心境證實「名導尪病逝」

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

聽新聞
0:00 / 0:00

國門機捷二航站驚傳砍人又縱火 捷警快刀制伏瘋狂歹徒...演練啦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷，歹徒最後遭優勢警力制伏。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷，歹徒最後遭優勢警力制伏。圖／桃園市捷運警察隊提供

今凌晨桃捷A13站驚見火光！有不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，桃園捷運警察隊與桃捷公司發動聯防，並在航警支援下強勢壓制歹徒，這場模擬恐攻的實戰演習，旨在強化國門、機捷維安，驗證各單位應變能力，幸好只是演習虛驚一場。

這場由桃園市捷運警察隊與桃園大眾捷運公司聯手發動的「車站火災暨犯罪事件」應變演練，於今天凌晨0至1時在A13機場第二航廈站震撼登場，模擬歹徒突然在車站付費區內潑灑易燃物並縱火，現場瞬間濃煙四起，多名旅客失聲尖叫四處奔逃，扮成傷患的民眾倒地，氣氛極度緊繃，宛如好萊塢恐攻電影場景。

面對瘋狂歹徒縱火後持刀在站體間瘋狂揮舞，桃捷站務員第一時間啟動自衛消防編組滅火，行控中心下令列車採「過站不停」策略，展現精確指揮，防止無辜乘客誤入險境。

捷警隊與航空警察局則在接獲通報後，迅速組成戰術小组，透過高密度的監視系統鎖定歹徒動線，雙方在月台邊展開驚心動魄的對峙，當歹徒突圍企圖逃離，捷警與航警進行內外包夾，以優勢警力施展強力執法，迅速將歹徒制伏上銬，終結這場模擬危機，

桃園捷運警察隊行政組長郭文顏表示，演練是確保面對真實暴力犯罪時，相關通報、處置流程能「零時差」銜接，透過這場實戰演習，成功驗證跨單位聯防默契，展現守護國門交通穩定與旅客安全的決心。

桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，桃園捷運警察隊與桃捷公司發動聯防，並在航警支援下強勢壓制歹徒，火勢則由桃市消防局救難員撲滅。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，桃園捷運警察隊與桃捷公司發動聯防，並在航警支援下強勢壓制歹徒，火勢則由桃市消防局救難員撲滅。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷，歹徒最後遭優勢警力制伏。圖／桃園市捷運警察隊提供
桃園捷運A13站今凌晨進行機捷維安演練，不明歹徒闖入捷運站縱火並持刀亂砍，有民眾受傷，歹徒最後遭優勢警力制伏。圖／桃園市捷運警察隊提供

捷運公司 警察 桃園 機捷 恐攻 實兵演練
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

強化國門交通安全 桃捷聯手捷警演練複合式暴力應變

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

楊梅警防搶演練超逼真 歹徒農會亮刀遭壓制

台北車站下午無差別攻擊演練發細胞簡訊 民眾驚「歹徒在哪?」

相關新聞

寒流來襲全台嚴防低溫傷害 拉拉山、太平山、大屯山、七星山有望追雪

寒流今天逐漸南下，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，明天至下周一清晨影響，各地溫度下降，留意整體低溫發生，特別注意...

寒流籠罩台灣凍番薯 溫度最低時間點曝…春節先溫暖後降溫

天氣轉變，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天新竹以北到東半部地區斷斷續續有短暫陣雨，...

陳宗彥腦溢血 蘇一峰分析動第2次手術可能原因 預後不會太好

行政院前發言人陳宗彥因腦溢血住進加護病房，昨天下午動第二次手術，傳出賴清德總統昨晚前往醫院探視。台北市聯醫陽明院區胸腔內...

雪線下修！顯著降溫探個位數 桃園以北+宜蘭1千公尺山區可能降雪

寒流南下。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受寒流南下影響，中部以北、基隆、宜蘭及花蓮地區天氣明顯轉...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

今天寒流南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。