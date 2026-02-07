快訊

阿里山賓館打造全新頂級客房 全景落地窗宛如住在森林

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山賓館現代館10樓全新打造6間頂級客房，全景落地窗收攬森林美景，將在櫻花季開放訂房。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造6間頂級客房，全景落地窗收攬森林美景，將在櫻花季開放訂房。記者黃于凡／攝影

阿里山國家森林遊樂區內阿里山賓館為早期林務局產業，現委由民間公司經營，促參案成功帶動地方觀光，業者整理10樓開放空間，打造6間新客房，制高點落地窗將山景一覽無遺，每晚定價2萬5千元，並打造景觀聯誼廳，展示早期收藏檜木，櫻花季3月10日將開放訂房。

董事長特助林耕宇說，阿里山賓館座落阿里山國家森林遊樂區，共有146間客房，兩人房及四人房就有110間，今年在現代館全新打造10樓頂級客房，共有6間房，目前3間已完工，房間內有大面積落地窗，可近距離親近森林，每晚定價約2萬5000元，預計櫻花季就能開放預定。另外，首相套房一晚4萬元。 

阿里山賓館指出，現代館10樓除了打造6間全新客房，還規畫景觀交誼廳，全景落地窗可眺望鄒族聖山塔山，感受晚霞與雲海景緻，還展示早期歷史館保留的檜木，檜木香氣氤氳，未來將開放預約包場，目前外國遊客住房約占3成，國內旅遊約為7成，盼吸引更多國內外遊客。

總經理王覺非說，阿里山賓館全新改裝10樓客房，投入昂貴營建成本和高山建造不易的時間成本，耗時1年多完工即將開放預訂，盼吸引更多國內遊客入住，體驗阿里山賓館百年歷史與林業人文，住進阿里山感受日出、雲海及山林美景，白天走訪園區享受森林芬多精。

阿里山賓館現代館10樓全新打造景觀交誼廳，可眺望鄒族聖山塔山，欣賞晚霞及雲海景緻。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造景觀交誼廳，可眺望鄒族聖山塔山，欣賞晚霞及雲海景緻。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造景觀交誼廳，可眺望鄒族聖山塔山，欣賞晚霞及雲海景緻。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造景觀交誼廳，可眺望鄒族聖山塔山，欣賞晚霞及雲海景緻。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造6間頂級客房，全景落地窗收攬森林美景，將在櫻花季開放訂房。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造6間頂級客房，全景落地窗收攬森林美景，將在櫻花季開放訂房。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造6間頂級客房，全景落地窗收攬森林美景，將在櫻花季開放訂房。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造6間頂級客房，全景落地窗收攬森林美景，將在櫻花季開放訂房。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造景觀交誼廳，展示歷史館保存檜木，還能眺望鄒族聖山塔山。記者黃于凡／攝影
阿里山賓館現代館10樓全新打造景觀交誼廳，展示歷史館保存檜木，還能眺望鄒族聖山塔山。記者黃于凡／攝影

阿里山 森林遊樂區 櫻花季
