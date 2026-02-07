通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

YouBike2.0上路3年多，通勤族抱怨還車時，常在車柱旁「罰站」等系統跑完才能完成刷卡，造成趕不上綠燈、拉長通勤時間，也有人誤以為已刷卡付款，實際卻沒有而積欠車費，憂停權。交通局說，還車時可不靠卡，下次借車時會補扣。

北市Youbike於2022年底全面升級為2.0系統，全市現有逾2.2萬輛車，可以掃碼、刷卡2種方式借還車。

不過，有民眾向議員詹為元陳情，還車時常得在車柱旁「罰站」約10秒，等系統跑完才能刷卡完成，也無奈差這短短10幾秒而錯過綠燈，尤其大路口，一錯過就是再多等3、4分鐘，通勤時間隨之拉長，倒是1.0系統，還車後幾乎可立刻刷卡，不需額外等待。有人說，這凸顯北市的生活就是這麼分秒必爭。

也因要花時間等靠卡，通勤族李先生抱怨曾因此積欠車費，他以為已經刷卡完成就離開，下次要借車卻被提醒上次沒扣款成功，憂欠車費恐被停權，有人還怕沒刷到卡，會繼續計算借車時間成一大筆費用。其他民眾說，確實發現等待時間變長，有人認為，可能是系統架構的限制，需要一段時間運作。

詹為元指出，1.0系統的刷卡位置在車柱，沒空間可播放宣導畫面，而不存在這段固定的等待時間，他追查發現廠商希望在還車流程中跑宣導資訊，即使只有一句「請帶走置物籃內隨身物品」，系統仍要跑近10秒。宣導提醒固然重要，但不該成通勤族每天被迫承受的「時間成本」。

台北市交通局運輸管理科長謝霖霆回應，不同於1.0系統連接台電電力，電力供應無虞，電力及通訊一直維持開啟狀態，2.0系統採物聯網架構，包含場站即時資訊回傳、車輛狀態監測、雲端資料同步，可確保每次還車紀錄的正確性與使用者權益，且改搭配無電輕樁車柱，以太陽能補充車柱電力的方式，可快速設站，但電力供應較有限。

謝霖霆說，不過，為了節省電力、維持續航力，當車柱感應到民眾還車後，才會有啟動電力的作業時間，接著資料傳輸、驗證到可靠卡還車期間，車機螢幕會顯示宣導文字，而非螢幕提醒文字顯示完才開始資料傳輸與驗證動作。