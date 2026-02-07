別踩雷！日本飯店點名「4大地雷行為」：順手拿走這備品恐觸法

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本飯店整理出旅客常見的4大NG行為，包括私自帶走毛巾、在浴室染髮、用快煮壺煮泡麵，以及在禁菸房吸電子煙。圖／ingimage
農曆春節連假將至，不少台灣民眾規劃赴日旅遊。不過若不熟悉日本飯店的住宿規範，稍有不慎就可能觸犯規定、影響旅程。日本神戶「Annesso燦路都雅緻大飯店」近日整理出旅客常見的4大NG行為，包括私自帶走毛巾、在浴室染髮、用快煮壺煮泡麵，以及在禁菸房吸電子煙；其中「帶走毛巾」情節最嚴重，甚至可能觸及竊盜罪。

神戶「Annesso燦路都雅緻大飯店」於1月21日透過官方TikTok發布影片，分享最常遇見、也最讓飯店困擾的住客行為。其中排名第一的，就是旅客在退房時順手將客房毛巾帶走。

飯店說明，客房備品可分為「可攜帶」與「不可攜帶」兩類。拋棄式牙刷、刮鬍刀、浴帽、梳子及一次性小瓶裝盥洗用品屬於消耗品，旅客可自行帶走；但大浴巾、洗臉毛巾、睡衣或浴袍、吹風機、快煮壺、衣架等皆為飯店資產，會經清洗整理後重複提供使用。若未經允許將毛巾等物品帶離飯店，依法可能構成竊盜。

此外，飯店也列出其他常見NG行為，例如在浴室染髮導致牆面與設備留下難以清除的污漬、將僅供燒水的快煮壺拿來煮泡麵，造成油垢與異味殘留，以及在禁菸房內吸電子煙等。業者指出，這些行為不僅加重房務清潔負擔，也可能影響下一位旅客的住宿品質，盼旅客遵守基本禮儀與規定。

日本旅遊NG行為不要犯 阿部瑪利亞曝潛規則

除了飯店外，在台灣發展的日籍藝人、Youtuber阿部瑪利亞也曾提醒台灣旅客到日本旅遊的「潛規則」。像是在供應主食的店家裡「共食」要特別注意，還有搭乘交通工具遇到尖峰時段時，後背包最好揹在胸前，以免碰撞旁人。

另外搭乘新幹線時若想調整椅背，應先提醒後座乘客，並慢慢後倒與復位，避免突然動作造成誤會或引發衝突。此外，日本計程車多為自動門或由司機開關，乘客不應自行拉門、車內也不宜大聲交談。

在住宿禮儀方面，她也提醒，使用溫泉設施前應先淋浴將身體洗淨，且浴巾與泳衣不可帶入公共浴池；泡湯結束離開時，需先把身體擦乾再返回更衣區。此外，部分溫泉對有刺青的旅客設有限制，建議事先查詢相關規定。另若入住鋪設榻榻米的房型，進入房內時不可穿著拖鞋，以免弄髒不易清潔的材質，飯店通常也會特別提醒住客注意。

