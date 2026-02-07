快訊

撿走台南小姊弟愛心禮券還花光…警鎖定「一家老小3人」到案說明

「替身演員是我學長！」男星痛批《豆腐媽媽》劇組處理態度：人命在你們眼裡這麼不值嗎？

4、50歲和60歲飲食習慣不能相同！老年人首重一項營養素才能抗衰

瘦瘦針國外爆大規模訴訟 近3年國內通報21件不良反應

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，英國也發布相關安全警訊。本報資料照片
美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，英國也發布相關安全警訊。本報資料照片

美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，英國也發布相關安全警訊。衛福部食藥署表示，近3年我國通報不良反應共21件，提醒民眾瘦瘦針屬處方用藥需經醫師評估，目前未監測到藥品異常，不過仍需留意副作用。

近期國際新聞報導，美國有數千名瘦瘦針使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

目前我國核准用於「體重控制」GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。

統計自全國藥物不良反應通報系統，自2023年1月1日至2025年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，然民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。

食藥署說，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。

食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應盡速就醫。食藥署亦將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。

藥品 醫師 食藥署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

食藥署抓出國買保健品回台轉售 去年共罰116件、366.5萬元

食藥署邊境查驗 知名早午餐「貳樓」、連鎖咖啡店「玉津」餐具出包

知名「愛他美」嬰幼奶粉疑仙人掌桿菌汙染 食藥署：國內未輸入

台灣未進口達能問題嬰兒奶粉「愛他美」 赴德旅遊避免購食

相關新聞

寒流來襲全台嚴防低溫傷害 拉拉山、太平山、大屯山、七星山有望追雪

寒流今天逐漸南下，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，明天至下周一清晨影響，各地溫度下降，留意整體低溫發生，特別注意...

寒流籠罩台灣凍番薯 溫度最低時間點曝…春節先溫暖後降溫

天氣轉變，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天新竹以北到東半部地區斷斷續續有短暫陣雨，...

陳宗彥腦溢血 蘇一峰分析動第2次手術可能原因 預後不會太好

行政院前發言人陳宗彥因腦溢血住進加護病房，昨天下午動第二次手術，傳出賴清德總統昨晚前往醫院探視。台北市聯醫陽明院區胸腔內...

雪線下修！顯著降溫探個位數 桃園以北+宜蘭1千公尺山區可能降雪

寒流南下。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受寒流南下影響，中部以北、基隆、宜蘭及花蓮地區天氣明顯轉...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

今天寒流南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。