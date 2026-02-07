寒流來襲全台嚴防低溫傷害 拉拉山、太平山、大屯山、七星山有望追雪

寒流今天逐漸南下，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，明天至下周一清晨影響，各地溫度下降，留意整體低溫發生，特別注意保暖。這波寒流下周一稍微減弱，下周二各地溫度會較明顯回升，但下周三又會有另一波鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團南下，各地天氣又會稍微轉變。

今天台灣附近雲量偏多，鄭傑仁表示，北邊冷空氣正逐漸南下，部分其實已經抵達台灣附近，因此北部、宜蘭、花蓮從上午溫度會隨著時間逐漸下滑。中南部地區多雲到晴天氣，高溫也會比昨天下降一些，今天下午到入夜溫度也會逐漸下降。

鄭傑仁表示，目前降雨在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區，有零星局部降雨，桃園以南沒有回波在上空。預計下半天整個水氣量會增加，除了迎風面降雨，還有中層水氣通過，西半部山區、南部平地降雨有稍微增加趨勢。

今天天氣，鄭傑仁表示，今天雨勢比較明顯的地方在基隆北海岸、大台北山區，可能有局部較大雨勢發生。桃園以北、宜蘭地區局部地方可能偶爾出現降雨。苗栗以北、東半部、恆春半島、中南部山區還是有些局部零星降雨。降雨趨勢會隨時間陸續增加，特別是今天下半天，或是晚上之後一直到明天。

溫度部分，鄭傑仁說，北部、宜蘭、花蓮大致上目前溫度16至20度之間，溫度會隨著時間逐漸下滑，到晚上北部、宜蘭只有12度，花蓮只有16度。中南部地區今天高溫還是有23度以上，高屏地區甚至有25至27度，東南部地區23度，下午到入夜之後溫度逐漸下降，到夜間只有14至16度。

降雨趨勢，鄭傑仁表示，今明兩天水氣稍微偏多一些，尤其今晚到明天一整天，溫度下降，再加上水氣東移影響台灣，降雨會比今天白天增加一些。下周一、下周二冷空氣減弱、水氣減少，只剩下基隆北海岸、東半部地區、恆春半島零星降雨，西半部其他地區大致上多雲到晴天氣型態。

下次天氣變化預計落在下周三，他說，到時候有鋒面通過、冷空氣南下，迎風面降雨又會有所增加。不過下一波鋒面和冷空氣水氣沒有這波多，可能降雨區域為北部山區、大台北、東半部地區、恆春半島，可能會有局部降雨，桃園以南可能可以維持多雲到晴天氣。水氣量也比較少，所以水氣減少速度也比較快，一直到下周四、下周五降雨區域限縮到東半部地區和恆春半島。

溫度趨勢，鄭傑仁表示，今天北部、宜蘭高溫16至17度，溫度會逐漸下滑到明天一整天，高溫可能不會超過13度。中南部今天溫度有機會到27度，但也會陸續下滑。預估這波寒流最冷時間點在明天一整天到下周一清晨，各地有機會出現13度以下低溫，局部地區可能有更低的溫度出現。

鄭傑仁表示，下周一冷空氣減弱，各地高溫回到16度以上，南部甚至到20度以上。下周二冷空氣較為明顯減弱，各地高溫20度以上。不過要留意，下周二低溫可能只有12至15度，中南部日夜溫差大。下周三下一波冷空氣南下，北部、宜蘭溫度又會有所下降，預估冷空氣強度為東北季風或大陸冷氣團等級，仍有不確定性。預計下周四、下周五溫度又會逐漸回升。

周日至下周一低溫分布，他說，明天清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫10至12度之間，局部溫度會再更低一些，中南部地區12至14度。明天晚上到下周一清晨，相對是這波寒流溫度最低的時候，台南以北、東半部地區低溫可能只有8至10度，高屏、台東可能只有11至14度左右；局部地區溫度可能再更低一些、6至8度可能發生，不過發生區域非常小，主要在北部沿海空曠地區、近山區有些機會。

鄭傑仁表示，北部、宜蘭、金馬地區要留意長時間低溫發生，對身體影響比較大，注意保暖。

高山降雪方面，鄭傑仁說，桃園以北、宜蘭大致上是海拔1000公尺以上，竹苗、中部、花蓮是2500公尺以上，南部、台東是3000公尺以上山區有一些降雪機率。北部來說，例如太平山、拉拉山，如果是陽明山山區的話，包括大屯山、七星山的山頂附近機率比較高，降雪高度預計是1000公尺左右，其他地方也要留意低溫發生。