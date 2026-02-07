桃園大眾捷運公司與桃園市捷運警察隊聯合舉行「車站火災暨犯罪事件」應變演練。圖：讀者提供

為強化國門交通安全，桃園大眾捷運公司與桃園市捷運警察隊於今(7)日凌晨0時至1時，在A13機場第二航廈站聯合舉行「車站火災暨犯罪事件」應變演練。本次模擬歹徒於站內縱火並持刀傷人之複合式威脅，旨在精進捷警與桃捷同仁的聯防默契，並邀請航空警察局共同協作，強化跨單位支援效能。

桃園大眾捷運公司與桃園市捷運警察隊聯合舉行「車站火災暨犯罪事件」應變演練。圖：讀者提供

演練狀況模擬歹徒於付費區內縱火導致旅客受傷，桃捷站務人員第一時間啟動自衛消防編組滅火並疏散群眾。面對歹徒隨後於站間抽刀揮舞，桃捷行控中心立即指揮列車過站不停，並迅速通報捷運警察隊支援。捷運警察隊依據行控中心提供的即時監控精準鎖定位置，並在航空警察局的全力配合與外圍包圍下，雙方聯手施展強勢執法將歹徒制伏。

桃園大眾捷運公司與桃園市捷運警察隊聯合舉行「車站火災暨犯罪事件」應變演練。圖：讀者提供

桃捷公司與捷運警察隊表示，透過此次凌晨實戰演練，成功驗證各單位在突發暴力事件中的通報與處置效能。從滅火、疏散旅客到警方逮捕壓制，整體流程嚴謹流暢，展現守護旅客安全與維持國門交通穩定的決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：強化國門交通安全 桃捷聯手捷警演練複合式暴力應變