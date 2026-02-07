雪線下修！顯著降溫探個位數 桃園以北+宜蘭1千公尺山區可能降雪

寒流南下。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受寒流南下影響，中部以北、基隆、宜蘭及花蓮地區天氣明顯轉冷，其它地區早晚亦冷。

寒冷的型態，他說，不但是整天都冷，且愈晚愈冷，預估到了晚上，台南以北、基隆及宜蘭地區的最低溫會掉到11至13度，局部地區還可能出現10度以下的極端低溫；高屏及花東地區也只有14至16度，特別注意保暖禦寒。

除了顯著降溫之外，林得恩表示，隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降。若溫度與水氣條件配合，今晚起至明天，南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，及桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山都有降雪及地面結冰的機會。

另一方面，他說，由於強冷高壓南侵，氣壓梯度明顯增強，台南以北、花東、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島也都有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；今晚起，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島也都有長浪發生的機會，海邊活動注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。