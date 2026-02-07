白天看不見？YouBike車機螢幕亮度不夠 租還車像視力測驗

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
YouBike 2.0太陽能螢幕面板，白天陽光下看不清楚。報系資料照
有民眾反映，騎乘YouBike，因車機螢幕不夠亮，歸還當下無法確認是否歸還成功。北市議員張文潔指出，YouBike車機亮度不足，看不清楚所顯示的文字，隔天卻收到自行車未歸還成功的簡訊。北市交通局指出，會請廠商針對字體大小及環境光適應性，精進設計。

議員張文潔指出，民眾向她陳情，最近在市區騎乘YouBike，還車時將自行車駛入車柱後，有確實鎖入且無法移動車後，隔天卻收到自行車未歸還成功的簡訊，歸還當下未出現出任何歸還成功與否的通知。另外，YouBike的車機，螢幕不夠亮，尤其在大太陽下，彷彿視力測驗。

她說，交通局應要求微笑單車公司檢視YouBike歸還系統漏洞，確保民眾歸還車輛時系統確認歸還成功，才對車輛上鎖以免民眾誤解，並針對車機螢幕亮度進行改善，確保民眾在白天室外的環境仍能清楚辨識車機資訊。

北市交通局指出，YouBike2.0系統在車輛歸還時，透過車柱與車機進行即時連線確認，於完成歸還程序後，車機螢幕即顯示「還車成功」字樣，並同步完成扣款作業，提供使用者現場即時確認；另若已下載並開啟官方APP通知功能的會員，亦可即時收到歸還成功之推播訊息，並可在APP內查詢借還及交易紀錄進行確認，交通局會加強宣導。

交通局也表示，YouBike車機螢幕顯示技術及亮度，是考量車輛電力供應及兼顧日間戶外可讀性之前提下設定，已請營運廠商持續監測實際使用情形，加強夜視螢幕磨損、老化等狀況，必要時即進行更換或檢修，同時也針對字體大小、對比配置，以及環境光適應性，精進設計，提升民眾在各種環境下的辨識度。

