上班注意！信義東延段穩定測驗 北捷：紅線車站到站時間微調
台北捷運象山站延伸到信義區公所的捷運信義東延段，已進入通車倒數階段。為此，北捷表示，2月7日起將進行連續7天穩定性測試，淡水信義線平日尖峰時段，部分列車到站時間將微調至1到2分鐘。
信義東延段是從捷運象山站往後延伸至福德街廣慈博愛園區前，增設橫渡線以及終點車站，並自車站以東起以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止，全長約1.4公里，共設置1座地下車站及供營運調度使用的尾軌。
北捷說，信義線東延段屬既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車，但車站不開放上下車，列車抵達象山站後將執行清車作業，請旅客配合。
北捷提醒，旅客可參考捷運公司臨時網頁及車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或可多加利用「台北捷運Go」App，透過「動態資訊」頁面選取車站，即時查詢各站列車到站時間。
