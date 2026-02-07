快訊

國際名模驚傳陳屍家中！才剛搬家、戀情甜蜜...21歲新星死因初判「自然死亡」

幽靈文獻／用AI造假文獻 學術界正用惰性賭上公信力？

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

上班注意！信義東延段穩定測驗 北捷：紅線車站到站時間微調

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運「捷運信義線東延段」，廣慈/奉天宮站。本報資料照
台北捷運「捷運信義線東延段」，廣慈/奉天宮站。本報資料照

台北捷運象山站延伸到信義區公所的捷運信義東延段，已進入通車倒數階段。為此，北捷表示，2月7日起將進行連續7天穩定性測試，淡水信義線平日尖峰時段，部分列車到站時間將微調至1到2分鐘。

信義東延段是從捷運象山站往後延伸至福德街廣慈博愛園區前，增設橫渡線以及終點車站，並自車站以東起以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止，全長約1.4公里，共設置1座地下車站及供營運調度使用的尾軌。

北捷說，信義線東延段屬既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車，但車站不開放上下車，列車抵達象山站後將執行清車作業，請旅客配合。

北捷提醒，旅客可參考捷運公司臨時網頁及車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或可多加利用「台北捷運Go」App，透過「動態資訊」頁面選取車站，即時查詢各站列車到站時間。

台北捷運 淡水信義線
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北捷信義線東延段2月7日起運轉測試1周 列車班表微調

捷運車廂驚見「老鼠入侵」 北捷今晚緊急全線列車消毒

台北人也不知道！北車竟有秘密基地 北捷員工開箱：能量回血

基隆捷運要蓋八堵站 瑞芳、平溪人籌組策進會爭取規畫「瑞八線」捷運

相關新聞

寒流籠罩台灣凍番薯 溫度最低時間點曝…春節先溫暖後降溫

天氣轉變，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天新竹以北到東半部地區斷斷續續有短暫陣雨，...

陳宗彥腦溢血 蘇一峰分析動第2次手術可能原因 預後不會太好

行政院前發言人陳宗彥因腦溢血住進加護病房，昨天下午動第二次手術，傳出賴清德總統昨晚前往醫院探視。台北市聯醫陽明院區胸腔內...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

今天寒流南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

寒流今強勢入侵 專家：冷空氣強且深厚 春節先暖後降溫

寒流南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，密切注意周末的寒流影響情況。今天苗栗以北到東半部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。