寒流籠罩台灣凍番薯 溫度最低時間點曝…春節先溫暖後降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明晚到下周一清晨將是本次寒流影響期間溫度最低的時間點，配合空氣轉乾、天空放晴後的輻射冷卻作用，可能有局部極端低溫發生的機會。本報資料照片
天氣轉變，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天新竹以北到東半部地區斷斷續續有短暫陣雨，苗栗以南多雲到陰，山區局部短暫陣雨機會。白天溫度明顯轉冷，北部、東北部白天高溫15至17度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫仍有25至27度，南北之間溫度差異比較明顯。

吳聖宇表示，明天水氣逐漸轉乾，大台北、東半部及恆春半島明天上午仍有局部短暫小雨或飄雨，但下午到晚間逐漸轉為多雲天氣，桃園以南多雲或有陽光，轉乾比較明顯的話有機會明顯放晴。高山地區水氣跟溫度配合較佳的降雪時段落在今天夜間到明天清晨之間，明天白天開始隨著水氣減少轉乾，雖然溫度仍然很低，降雪機會明顯下降。由於預報看起來水氣不是特別多，即使有冰霰或雪，應該也不大。

明天溫度明顯偏低，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫11至12度，中部及花蓮高溫14至16度，南部及台東高溫18至21度。夜晚到下周一清晨將是本次寒流影響期間溫度最低的時間點，配合空氣轉乾、天空放晴後的輻射冷卻作用，可能有局部極端低溫發生的機會。中北部、東北部都市地區低溫9至11度，空曠地區可能6至8度低溫，南部及花東11至13度，空曠地區可能出現10度或以下的低溫。台北站預報低溫有機會10度，會不會正式寒流達標值得觀察。

吳聖宇表示，下周一東半部多雲天氣，偶有零星局部降雨，西半部則是維持晴到多雲天氣。白天起溫度漸回升，北部、東北部白天高溫15至17度，中部及花東18至20度，南部20至22度，中北部仍涼冷。夜晚到下周二整體低溫回升，注意輻射冷卻可能造成的局部低溫現象。下周二台灣附近雲量較為增多，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴天氣，白天溫度將再回升，日夜溫差變化較大。

下一波冷空氣，他預估下周三南下，並持續影響到下周五清晨。吳聖宇表示，預報資料強度介於東北季風到大陸冷氣團門檻，空氣較偏乾，可能只有迎風面地區有些降雨的機會，其他地方仍維持較穩定的天氣。

過年期間天氣，吳聖宇表示，目前大趨勢是先溫暖後降溫，前半段冷空氣較弱，可能是溫度較暖、天氣也較好的一段時間，後半段則是有冷空氣南下，溫度有下降轉冷的趨勢，迎風面地區天氣也將有變化。不過，整體時間仍有些早，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 寒流 春節
