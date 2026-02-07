聽新聞
陳宗彥腦溢血動第2次手術 蘇一峰：死亡率估5成 傷殘率幾乎一定會
行政院前發言人陳宗彥因腦溢血住進加護病房，昨天下午動第二次手術，傳出賴清德總統昨晚前往醫院探視。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰分析什麼時候會第二次手術，蘇一峰說，一般的腦溢血死亡率就高達2至3成，如果第一次開刀之後，仍需要第二次手術，預後不會太好。
知情人士指出，陳宗彥昨天下午動第二次手術，因顱底動脈瘤破裂，需開顱手術減壓，術後昏迷指數僅剩3分，狀況「有變」，持續在外科加護病房觀察。台北馬偕醫院表示，不曉得賴清德總統會前往探視，院方積極協助救治。
什麼時候會第二次手術？蘇一峰在臉書表示，通常有幾個常見原因，開完刀腦壓還是高，意識仍然沒有恢復，腦部持續出血等等。根據媒體報導，關鍵字有緊急二次手術、顱底動脈瘤破裂、昏迷指數低於3分、賴總統到場探視，「以上都是很不好的關鍵字」。
蘇一峰說，死亡率預估5成，傷殘率幾乎一定會。
