入冬第2波寒流南下急轉濕冷 這時段因它加持最凍 過年才大回暖
入冬第二波寒流即將南下。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，接下來天氣及溫度將有劇烈變化，務必做好萬全準備，今天屬於寒流南下階段，氣溫一路下降，愈晚愈寒冷。因水氣依然豐沛，北部、東部容易下雨，中部、南部多雲。
明天寒流籠罩，各地非常寒冷，進入最冷時刻。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，屬於水氣逐漸減少的階段，北部、東部短暫雨後多雲，中部、南部放晴。下周一清晨寒流以及輻射冷卻效應，是這波寒流最低溫時刻，各地平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷嚴防9度以下極端低溫，其餘地區約10度左右，乾空氣籠罩，全台晴朗。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一、下周二寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，夜晨輻射冷卻效應，依然寒冷，乾空氣籠罩，全台晴朗。
此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台發文，這波寒流過後還有一小波冷空氣，雖然不強，但間隔太短，讓下周幾乎沒什麼大回暖的感覺，要有明顯的改善應該是得等過年。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
