快訊

善用吸引力法則考公職！音樂系畢業生一年半成功轉型監所管理員

FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

過年前手機特價優惠！Galaxy S25 Ultra折價1萬5、iPhone 17省3310元

入冬第2波寒流南下急轉濕冷 這時段因它加持最凍 過年才大回暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為WINDY歐洲模式周日夜晚溫度分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
圖為WINDY歐洲模式周日夜晚溫度分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

入冬第二波寒流即將南下。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，接下來天氣及溫度將有劇烈變化，務必做好萬全準備，今天屬於寒流南下階段，氣溫一路下降，愈晚愈寒冷。因水氣依然豐沛，北部、東部容易下雨，中部、南部多雲。󠀠

明天寒流籠罩，各地非常寒冷，進入最冷時刻。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，屬於水氣逐漸減少的階段，北部、東部短暫雨後多雲，中部、南部放晴。󠀠下周一清晨寒流以及輻射冷卻效應，是這波寒流最低溫時刻，各地平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷嚴防9度以下極端低溫，其餘地區約10度左右，乾空氣籠罩，全台晴朗。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一、下周二寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，夜晨輻射冷卻效應，依然寒冷，乾空氣籠罩，全台晴朗。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台發文，這波寒流過後還有一小波冷空氣，雖然不強，但間隔太短，讓下周幾乎沒什麼大回暖的感覺，要有明顯的改善應該是得等過年。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

寒流 颱風
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台南急凍！明晚起降溫恐低溫至7度 市府啟動跨局處防寒

寒流明來襲！周日最冷體感溫度僅2度 1千公尺以上高山有機會降雪

寒流要來了 北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

陽明山、七星山可能下雪？ 氣象署示警：寒流明起威脅全台 濕冷再乾冷

相關新聞

陳宗彥腦溢血動第2次手術 蘇一峰：死亡率估5成 傷殘率幾乎一定會

行政院前發言人陳宗彥因腦溢血住進加護病房，昨天下午動第二次手術，傳出賴清德總統昨晚前往醫院探視。台北市聯醫陽明院區胸腔內...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

今天寒流南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

寒流今強勢入侵 專家：冷空氣強且深厚 春節先暖後降溫

寒流南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，密切注意周末的寒流影響情況。今天苗栗以北到東半部...

冠軍等好久卻又來好快 曾雅妮學會對自己說「沒關係」

前世界球后曾雅妮2025年10月在「2025緯創女子公開賽」再次高舉冠軍獎盃的那一刻，不僅是台灣高爾夫球界大事，更是她生命中一次浴火重生的證明。對於繼2014年台豐女子公開賽後暌違11年再度奪冠，曾雅妮坦言這座獎盃讓她「等待好久」，但卻又覺得「來得好快」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。