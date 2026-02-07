快訊

科技股強彈！道瓊狂飆1206點首登5萬點大關、台積電ADR漲逾5%

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯下降。圖／取自鄭明典臉書
夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯下降。圖／取自鄭明典臉書

今天寒流南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯的降一波。

他說，雲圖中紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。「雲街」為冷平流雲系，是冷空氣流經暖水面的特徵。

中央氣象署發布低溫特報，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。下午起至明天局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣。黃色燈號（寒冷）低溫區域：新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣。

寒流
