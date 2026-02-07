寒流今強勢入侵 專家：冷空氣強且深厚 春節先暖後降溫

寒流南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，密切注意周末的寒流影響情況。今天苗栗以北到東半部地區持續有短暫陣雨，台中以南平地大致為多雲到陰，山區有局部短暫陣雨機會。白天溫度明顯轉冷，北部、東北部白天高溫15至17度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫仍有25至27度，南北之間差異比較明顯。

他說，今天夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫降到11至14度間，空曠地區可能降到10度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區也可能降到12度或以下。

明天冷空氣強且深厚，冷平流顯著。吳聖宇表示，850hpa的0度線在明天清晨前接近北台灣，明天都將籠罩在北部、東北部上空，直到下周一清晨才北退離開。700hpa的0度線則是在今天深夜就來到北台灣，後續明天一整天將涵蓋中北部地區上空，同樣要到下周一凌晨過後才北退離開，高空溫度相當低。

水氣方面，吳聖宇表示，中層相對濕度較高的區域會持續到明天清晨，明天白天起水氣減少逐漸轉乾，明晚到下周一白天有較明顯的中層乾區來到台灣附近。由於明天水氣會逐漸轉乾，平地方面僅剩下北海岸、大台北東側、東半部及恆春半島在白天期間雲量較多仍有局部短暫小雨或飄雨，下午到晚間也將逐漸轉為多雲的天氣，西半部則普遍是多雲或有陽光的天氣，轉乾比較明顯的話有機會明顯放晴。

這波寒流高山地區有降雪機率，吳聖宇表示，水氣跟溫度配合較佳的降雪時段落在今天夜間到明天清晨之間，明天白天開始隨著水氣減少轉乾，雖然溫度仍低，但是降雪的機會也明顯下降，由於水氣並不是特別多，因此冰霰或雪的量應該不大。

明天是溫度明顯偏低的一天，吳聖宇說，北部、東北部白天高溫預估只有12至13度，中部及花蓮高溫14至17度，南部及台東高溫也只有18至21度。夜晚到下周一清晨是溫度最低的時間點，配合轉乾、放晴後的輻射冷卻作用，有極端低溫發生的機會。中北部、東北部都市地區低溫9至10度，空曠地區可能出現6至8度或以下的低溫，南部及花東都市地區低溫11至13度，空曠地區也可能出現10度或以下的低溫。

台北盆地雖然預報露點溫度可能降到4至5度左右，同時有機會雲層明顯散開，但是他表示，底層轉偏東風，風力可能還是較強，會不會干擾輻射冷卻作用發揮值得觀察，指標性的台北站預報低溫則是剛好有機會落在10度的寒流門檻上下。

吳聖宇表示，下周一大陸冷高壓東移，台灣附近為偏東風，冷平流減弱，整體空氣仍較偏乾。東半部為多雲天氣，偶有零星局部降雨，西半部維持晴到多雲天氣。白天起溫度漸回升，中北部仍有些涼涼冷冷的感覺。夜晚到下周二雖然整體溫度回升，仍要注意輻射冷卻可能造成的局部低溫現象。

下周二各地天氣仍大致穩定，維持多雲或有陽光的天氣型態。吳聖宇表示，溫度將會再回升，夜晚到下周三注意輻射冷卻低溫出現的機會。下周三白天中部以北、東北部、東部雲量逐漸增多，南部、東南部仍維持多雲到晴，晚間東北季風將加強，下一波冷空氣南下，迎風面的北部、東半部將有短暫陣雨機會，中南部大致維持多雲的天氣型態。白天溫度仍較溫暖，晚間起由北往南逐漸下降。

吳聖宇表示，下周四仍受東北季風影響，不過逐漸會有較乾的空氣移入，除迎風面地區雲量仍較多，可能有零星降雨外，其他地方為多雲到晴天氣。北台灣溫度稍涼，其他地方白天仍較溫暖，日夜溫差大。預估下周三至下周四南下的冷空氣強度大致為東北季風等級。過年期間先暖後降溫，下周六至18日溫暖、天氣較穩定，19日起降溫，北東降雨增。後續預報變化可再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。