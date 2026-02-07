快訊

寒流南下全台冷爆 吳德榮：愈晚愈凍 今夜北部8度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照片
今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照片

今晨中部以北雲層較多，中部以北及東半部有局部降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天迎風面北部、東半部局部雨，中部地區偶有局部短暫雨的機率；很強的冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈冷，今晚北台灣平地最低氣溫將降至8度，台北測站則逼近11度。北部15降至8度、中部10至20度、南部12至24度、東部11至24度。

中央氣象署發布低溫特報，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今天下午起至明天局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）低溫區域包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣，黃色燈號（寒冷）低溫區域包括新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣。

吳德榮表示，明天、下周一逐日轉乾，各地寒冷。明天北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨。下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

強冷空氣籠罩，吳德榮表示，明天至下周一清晨，台北測站將觸及10度，而為入冬以來、且為今年以來的第2波寒流，首波為1月9日台北測站的9.1度；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好保暖、防寒的準備。

至於高山降雪機率，他說，明天清晨至下午，北台零度（雪）線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

何時才回暖？吳德榮表示，下周二清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下周二白天起至下周三上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫升，下周三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。

吳德榮表示，下周三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。下周四各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，下周五至除夕各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

