今年最強寒流南下 降溫三部曲 明晚全台急凍探8度低溫

今年最強寒流南下，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天中午起北部氣溫率先下降，中午高溫僅剩14至16度，中部以南仍有23至27度左右高溫。到了明天中午，北部一整天氣溫都在12度以下，感受十分寒冷，中南部地區由於雲量仍偏多，白天高溫也都落在20度以下。

「觀氣象看天氣」表示，到了明天晚上，全台急凍，幾乎整個台灣氣溫幾乎都呈冷色系（藍），台南以北低溫剩下8至10度、高屏及台東地區低溫也會降到11至13度，其中上述空曠地區及近丘陵地區低溫不排除再降個2至3度，提醒務必做好保暖措施。

山區降雪方面，「觀氣象看天氣」表示，中、高海拔山區慎防路面結冰、作物防範霜害；若溫度與水氣條件配合，今晚起至明天中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率，登山賞雪及農漁民務必當心氣溫驟降帶來的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。