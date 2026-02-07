聽新聞
最新研究 心臟曾放支架再繞道 死亡風險增

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

台灣每年有2.3萬人因心臟疾病死亡，心臟疾病長年位居十大死因第二位，近年有年輕化趨勢。林口長庚醫院心臟團隊最新研究顯示，曾放置冠狀動脈支架的病人，日後再接受繞道手術，術後30天死亡風險顯著上升，長期需要血管重建機率也顯著提高。

臨床治療冠狀動脈阻塞，以冠狀動脈「支架置放」與「繞道手術」為主，不少病人會先放支架、日後多會再動繞道手術。

林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯說，團隊利用健保資料庫，分析3.2萬名接受多條血管繞道手術的病人，其中約3000人術前曾放置支架。

研究結果顯示，曾放支架者再動繞道手術，術後30天死亡率達7.2%，明顯高於未放支架者的5%；長達13年的追蹤，再次接受支架或手術的機率也顯著增加，風險比為14.4%比10%。支架放置次數與數量愈多，未來再血管重建風險愈高，放過兩次支架或體內已有多支支架者風險尤為明顯。

桃園長庚副院長葉集孝表示，曾協助治療一位50歲糖尿病患者，因冠狀動脈左主幹與三條血管嚴重阻塞，且血管病變複雜度極高，在地區醫院接受鑽石旋磨術並放置5支藥物塗層支架，手術初期成功，一年後卻病況惡化，最終仍需接受繞道手術。但患者先前做的支架治療，增加了後續繞道手術的風險，也讓病人承擔了高額自費醫療費用。

此項研究已在2022年9月發表於「胸腔心臟血管外科雜誌」，林口長庚研究團隊呼籲，將這項結果納入臨床治療指引，可改善患者的存活率。

繞道手術 冠狀動脈 心臟 外科 死亡率 長庚 手術 血管 支架者 糖尿病
