健康你我他／邀好友家中圍爐 笑聲狗聲皆難忘

外省第二代的我，從小家裡沒有公媽牌；過年時都是爸爸用毛筆在紅紙上恭敬寫：「鄧譚氏宗親之神位」（鄧與譚並立，譚是媽媽娘家），貼餐桌上方。除夕夜備香燭、酒菜祭拜；元宵時再祭拜，並將紅紙化掉，年就過完了。

自己成立小家庭後，也一樣行禮如儀。出國6年期間，年三十傍晚下班後，雪中趕去採買，回家寫毛筆、點香燭、擺供品，全家人一起祭拜公婆及娘家祖先。

10年前帶女兒回台定居後，當然操辦得更地道。記得兒子由美返台的那年除夕，他興奮地前後張羅，團圓飯更顯澎湃歡樂，那晚我請了新結交的好友阿玲，我倆一見如故，得知她一人過年，遂力邀來家中圍爐。

晚上門鈴叮咚響起，家中沒有社會化的狗頓時狂吠不止，狗聲喧天中，門外的阿玲早已嚇得臉色慘白，蜷縮牆角，個子嬌小的她，扭曲的臉映照在昏黃燈光下，讓人真是不忍，扶她進客廳坐好，當起身去廚房端菜時，她竟為了躲避叫囂的狗，一路火速躲竄到陽台，不敢動彈，在高大的我兒護送下，才慢慢回到餐桌坐定。

席間，阿玲對我手寫的紅紙祖先牌位讚許有加，說是第一次看到。杯觥交錯間，阿玲常驚呼一聲，原來是桌下遊走的狗用尾巴掃射到她。

這充滿人聲、笑聲、狗聲的年夜飯，真是驚駭又難忘！當然此後好友再也不敢來我家了。