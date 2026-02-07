聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／邀好友家中圍爐 笑聲狗聲皆難忘

聯合報／ 文／鄧秋妍（新北淡水）
外省第二代，家裡沒有公媽牌，過年時都是用毛筆在紅紙上寫「祖先神位」貼餐桌上方，除夕夜備香燭、酒菜祭拜。 圖／鄧秋妍提供
外省第二代，家裡沒有公媽牌，過年時都是用毛筆在紅紙上寫「祖先神位」貼餐桌上方，除夕夜備香燭、酒菜祭拜。 圖／鄧秋妍提供

外省第二代的我，從小家裡沒有公媽牌；過年時都是爸爸用毛筆在紅紙上恭敬寫：「鄧譚氏宗親之神位」（鄧與譚並立，譚是媽媽娘家），貼餐桌上方。除夕夜備香燭、酒菜祭拜；元宵時再祭拜，並將紅紙化掉，年就過完了。

自己成立小家庭後，也一樣行禮如儀。出國6年期間，年三十傍晚下班後，雪中趕去採買，回家寫毛筆、點香燭、擺供品，全家人一起祭拜公婆及娘家祖先

10年前帶女兒回台定居後，當然操辦得更地道。記得兒子由美返台的那年除夕，他興奮地前後張羅，團圓飯更顯澎湃歡樂，那晚我請了新結交的好友阿玲，我倆一見如故，得知她一人過年，遂力邀來家中圍爐。

晚上門鈴叮咚響起，家中沒有社會化的狗頓時狂吠不止，狗聲喧天中，門外的阿玲早已嚇得臉色慘白，蜷縮牆角，個子嬌小的她，扭曲的臉映照在昏黃燈光下，讓人真是不忍，扶她進客廳坐好，當起身去廚房端菜時，她竟為了躲避叫囂的狗，一路火速躲竄到陽台，不敢動彈，在高大的我兒護送下，才慢慢回到餐桌坐定。

席間，阿玲對我手寫的紅紙祖先牌位讚許有加，說是第一次看到。杯觥交錯間，阿玲常驚呼一聲，原來是桌下遊走的狗用尾巴掃射到她。

這充滿人聲、笑聲、狗聲的年夜飯，真是驚駭又難忘！當然此後好友再也不敢來我家了。

除夕夜 年夜飯 團圓飯 過年 祖先 公婆 娘家 供品 元宵 廚房
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

蓮心園啟智中心另類圍爐 陪獨居長者吃團圓飯

用音樂和美食陪獨居老人提前圍爐 她呼籲大家給老人溫暖

從陪伴到翻轉人生 慈濟彰化靜思堂冬令圍爐見證愛的循環

「不止是一頓飯」汐止華山陪伴百位獨老吃尾牙圍爐 讓長輩開心過節

相關新聞

兩派叫陣 高鐵延伸宜蘭 民團提訴願

民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦等人昨赴環境部針對高鐵延伸宜蘭環評大會提起訴願。賀陳旦說，鐵道局未釐清疑點，程序也有...

寒流明來襲！周日最冷體感溫度僅2度 1千公尺以上高山有機會降雪

寒流明天南下，並持續影響到下周一清晨，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，預估周日最冷，低溫僅6度，苗栗體感溫度最低僅2度，「這...

橘世代／【跨越70歲高牆──為自己安排醫師】人生終章 為自己配置醫師

「人生最後關頭，首要準備的是醫師。」長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立從事長照服務逾廿年，他指出，要確保人生最後一刻仍有...

愛肝達人站／「醫師，我這個瘤，是好的或壞的？」

一般人最怕身體長了「瘤」。 有些人的瘤是良性的，換句話說，它會慢慢長大，但不會亂跑、不會轉移；但有些人的瘤不只會長大，還會亂跑、會轉移，甚至破壞正常組織。

健康你我他／邀好友家中圍爐 笑聲狗聲皆難忘

外省第二代的我，從小家裡沒有公媽牌；過年時都是爸爸用毛筆在紅紙上恭敬寫：「鄧譚氏宗親之神位」（鄧與譚並立，譚是媽媽娘家），貼餐桌上方。除夕夜備香燭、酒菜祭拜；元宵時再祭拜，並將紅紙化掉，年就過完了。

橘世代／【跨越70歲高牆──為自己安排醫師】討論生死 選長輩情緒安穩時

許多家庭在父母需要照顧時才發現，面對老病死，人們常因恐懼或不捨，產生心理防衛與抗拒，關於醫療處置、關於生死等諸多想法與價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。