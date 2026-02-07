橘世代／【跨越70歲高牆──為自己安排醫師】醫養結合 打造照護生態圈

台灣已進入超高齡社會，預防失能與銜接醫療資源成為中年後的重要功課。基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，衛福部健保署自民國一一二年推動「居家醫療整合照顧計畫」，是打破醫院圍牆、將醫療送入家中的核心制度。若需要相關資訊，可向鄰近醫療院所詢問，或至健保署網頁查詢醫療院所名單。

長期從事居家醫療的陳宏麟指出，居家醫療整合照顧計畫，整合一般居家照護、呼吸居家照護、安寧居家療護及居家醫療試辦計畫四項服務，鼓勵院所組成整合性照護團隊，提供以病人為中心的整合照護，包括居家醫療、安寧療護等。

對於失能、插管或行動不便者，各縣市皆有居家醫療資源。陳宏麟建議，住院患者應在出院前啟動整合評估，家屬應主動詢問醫院的「出院準備服務」，確保返家後能即時銜接居家醫療與長照3.0的專業照護、輔具及喘息服務。

未來的照護趨勢是「醫養結合」。陳宏麟建議尋找具備「照護生態圈」能力的院所——即同時提供門診、居家醫療與長照據點服務的單位。這類整合型資源能簡化就醫流程，提供以病人為中心的完整守護。

陳宏麟說，退化雖受年齡影響，但飲食、生活習慣與慢性病是可控因子。及早介入三高治療與共病照護，能有效延後退化、預防失能。晚年的自立，始於中年的精準健康管理與資源布建。