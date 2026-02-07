橘世代／【跨越70歲高牆──為自己安排醫師】中年自立 建立不依賴血親的生態系

「未來我需要照顧時，妳一定不是我的第一順位。」長照專家林金立常與妻子溝通，他已為自己預找好專業看護與機構。他認為，當他需住院或進機構復健，配偶應是「情感陪伴」的角色，而非承擔「把屎把尿」的照顧勞務。

林金立認為，就算有家人，當需要被照顧的那一刻來臨，兒女可能不在身邊，配偶亦有其生活重心。為避免拖累家人，必須預設：未來的照顧者不會是血親。 林金立建議，從中年起應建立「不需依賴血親」的自立生態系。

在生活上，林金立提出「23+1」的自立生活概念。他解釋，多數長者生活中需要他人協助的時間比想像的少，即便是坐輪椅，如果輔助器具夠好，很多位移可以自己來，一整天需要被專業照顧的時間，像是洗澡、上床等等，總加起來差不多一個小時，這一個小時可以由長照資源提供服務，其他的廿幾小時，則思考如何靠社區裡的店家產業形成支持體系。

他舉例，像是熟悉的水電行、外出時叫計程車、常去的餐飲店，不僅要收集店家的電話號碼，更要建立人情連結，像是告訴便當店老闆你住哪裡、常去某家店吃飯讓老闆認識你，若你幾天沒出現，店家會察覺異常，這種基於商業交易的「鄰里弱連結」，能形成自然的生活守望。如在鄉下，他建議直接留下熟識司機或車行電話，若能預先掌握提供「無障礙計程車」的資源更好，以備未來行動不便時使用。

他也提醒，善用通用科技，可以強化居家安全，低成本打造在家生活的安全網。他舉例，媽媽家客廳有人臉追蹤與動作偵測的網路攝影機，若偵測到太久沒有移動，系統會自動發送簡訊通知家人。在臥室這種隱私空間，就使用具備收音與對話功能的智慧音箱，發生意外時可直接呼救或與外界通話。還有利用智慧手表進行定位分享的穿戴裝置，讓家人知道行蹤，既保有自由度又能防走失，也是常用的科技。

在照顧安排上，他建議五十歲以後，就盤點住家附近的長照機構或醫療資源，甚至先去參觀，了解機構提供的服務。這時也差不多要蒐集空間無障礙改造資訊（如扶手、地燈、消除門檻），在身體衰弱前完成居家環境優化。