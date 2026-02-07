聽新聞
橘世代／【跨越70歲高牆──為自己安排醫師】討論生死 選長輩情緒安穩時

聯合報／ 記者張瀞文／雲林報導

許多家庭在父母需要照顧時才發現，面對老病死，人們常因恐懼或不捨，產生心理防衛與抗拒，關於醫療處置、關於生死等諸多想法與價值，兩代從未溝通，導致措手不及與遺憾。

有時候是子女抗拒承認父母生命末期就要來臨，以「不要想那麼多」、「好好養病」來逃避；也有可能是受病痛折磨的長輩沒有心力再思考，認為「你們處理就好」、「船到橋頭自然直」。

長照專家林金立提醒，關於醫療意向與生死的討論，最好在長輩身體舒適、精神不錯的時候，在陪伴生活的時候，用一種話家常的聊天進行；若長輩正受病痛折磨或情緒低落，就非討論的好時機。

他建議，善用「第三人稱」與生活事件，尋找談話切入點。例如當長輩主動提及鄰里親友過世時社區事件時，代表他心中正在思考此事，可以聽聽他的想法，接著使用假設性語氣詢問：「如果真的發生了，我們要怎麼處理你會比較高興？」

當長輩願意討論時，例如說到想要土葬、臥床後不插管等，子女就傾聽、蒐集意願，不要反駁，形成願望與議題清單。

面對死亡的心理防衛往往來自於未知，透過理性的清單化，有助於將恐懼轉化為可執行的項目，也有助於家屬間的溝通，形成共識。

林金立表示，接著鼓勵長輩到醫院做「預立醫療照護諮商（ＡＣＰ）」，具體簽下「預立醫療決定」。

「在照顧父母的同時，讓自己的孩子也參與討論。」林金立強調，我們與上一輩沒有討論老病死的習慣，但至少可以與子女形成這樣的討論文化。透過「照顧上一代」的過程，讓孩子自然參與，了解孩子的想法，也讓孩子知道自己對晚年的安排。

預立醫療 情緒低落 長照
