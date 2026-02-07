橘世代／【跨越70歲高牆──為自己安排醫師】人生終章 為自己配置醫師

年過七旬後，身體衰微是必然，需要更多的醫療及照顧，生活也必須有他人的協助。如何做到人生最後一刻都能有選擇？專家建議，從中年起主動布建醫療與生活支持網，捨棄血親的依賴。

「人生最後關頭，首要準備的是醫師。」長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立從事長照服務逾廿年，他指出，要確保人生最後一刻仍有選擇，關鍵在於「為自己配置醫師」。專業醫師不僅提供治療，更是引導生命走向善終、避免無效醫療的核心資源。

林金立的一位友人，在四個半月內接連送走雙親，經歷了截然不同的告別過程。母親生病時，朋友沒有心理準備，不願面對母親可能就要離開的事實。母親原本預計安排出院進行生活照顧，卻因突發的肺炎感染迅速過世。好友措手不及，徒留遺憾。

母親過世後不久，父親因癌症治療住院，出現了嚴重的譫妄。送別母親的那種慌亂、遺憾的經驗讓他焦慮，他不想再來一次。

居家安寧 即時處理末期症狀

朋友在諮詢林金立後，鼓起勇氣詢問主治醫師治療的成效，在確認已無明確療效後，果斷決定讓父親出院，這也符合父親回家的意願。

好友在父親回家前，就先聯繫了居家醫療團隊。當父親回家後病情惡化、無法進食且變得虛弱時，他和家人一度驚慌想送急診。但後來選擇先聯絡居家安寧醫師，護理師到府調整藥物，並說明這是末期症狀，穩定了家屬情緒，避免了不必要的急診折騰。

父親在家的最後六天，雖然身體虛弱，但在藥物控制下沒有痛苦。朋友每天背著父親去曬太陽，並聯繫親友來探視。在宅善終的時光，他們甚至溝通了身後事，父親最終同意將原本堅持的土葬改為火葬，以便能與母親葬在一起。父親在親人陪伴下平靜離世，這段過程對家屬而言，反而成為了一種「悲傷治療」，生者與亡者都獲得慰藉。

林金立解釋，面對末期，家屬與病人往往缺乏經驗且充滿恐懼，即便深知醫療已無效，也不敢輕言放棄。若有醫師明確告知治療無效或建議轉向安寧，會讓全家人放下心理負擔，達成共識，從「拚命救治」轉向「尋求善終」。此外，居家安寧醫師能即時處理末期症狀，防止家屬因恐慌將病人送回急診，導致前功盡棄。

從事長照廿幾年的長泰老學堂執行長林金立（右）認為，戰後嬰兒潮世代有能力、有資源，會願意以自我能力，協助社區內孤單的老人。圖／林金立提供

整合照護 長者減藥不用奔波

他建議子女，當父母患有多重慢性病、頻繁進出醫院時，即應著手尋找能整合藥物與身心狀況的家醫科或高齡醫學科醫師。林金立家的例子是，他幫媽媽找了居家醫療的醫師，過去每個月要跑好幾次醫院的母親，現在每月只需要回診心臟科一次，其他的就由居家醫療處理。整合之後不但減藥，也因為不用常常奔波就醫，提升了生活品質。

林金立認為，子女在照護父母時，應同步思考自己的「老後選擇」。中年族群若開始有慢性病需求，就應提早為自己布建醫療資源。現在主動配置，是為了避免在最後一刻被送入插管、束縛等違背意願的醫療程序。