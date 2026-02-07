雙鐵競合！到站即到家 台鐵強化中程運輸

高鐵延伸宜蘭、屏東案近期爭議不休，也衍生雙鐵競合關係。台鐵公司董事長鄭光遠昨表示，相較高鐵部分站點，如嘉義站、台南站離市區很遠，高雄新左營站也未在市區，台鐵車站都在市區，「到站即到家」，這是台鐵的優勢，將強化中程運輸，像是台北至台中的跳躍式直達車等，吸引民眾搭乘。

根據台鐵去年營運成果，重大行車事故減少百分之五十、行車異常降低百分之十一，但調車事故仍頻傳，前天又發生七堵機務一名調車人員進行調車作業時，遭列車夾傷頭部，所幸僅有輕傷。台鐵表示，事故檢討初判該事件有三大疏失，包含調車人員未到齊就作業、未依ＳＯＰ執行、號誌工站立位不對，該起事件擬對六人懲處。

台鐵總經理馮輝昇表示，調車事故與環境、人力很有關係，七堵調車場採取兩措施，包含人力採一加二加二，一位司機員，需搭配兩位號誌工、兩位調車工；至於環境問題部分，因新舊車輛交替，先前車輛環境比較多老舊車占據軌道空間，導致調車頻繁，日前已針對七堵調車場檢討環境，車輛移置大肚、龍井調車場，每天調車頻率從四二○次降至三五○次。

馮輝昇強調，目前調車人員持續增補人力，另也推動教練制度，且教練要有兩年以上調車員資歷，嚴格落實ＳＯＰ措施。

鄭光遠表示，台鐵在中短程疏運上很有力，因此將強化中程運輸，像是北中直達車、台北至台中、台中至高雄的跳躍式直達車等，節省不必要停留時間。