依舊誤點 台鐵高準點率97.02％讓人無感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵公司化滿二周年，但列車準點率仍然為人詬病。記者潘俊宏／攝影
台鐵公司化滿二周年，但列車準點率仍然為人詬病。記者潘俊宏／攝影

台鐵公司化滿兩周年，但準點率仍為人詬病，原訂去年準點率目標為百分之九十七點五，但扣除不可抗力因素僅百分之九十七點○二。台鐵坦言，現行準點率是平均起始站到點時間，與民眾感受不符，為此將進行各站準點率管控，預計最快上半年上線運作，未達標者恐影響考成。

去年台鐵發生兩起電車線損壞情況，包含十二月六日桃園至中壢段西正線失去電力，導致台鐵改採單線雙向運轉，造成一一三班列車延誤；十二月廿四日平安夜當天，彰化路段一列自強號疑似因集電弓扯斷電車線，電力設備受損掉落，導致南北交通大中斷。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，確實上述兩起故導致去年最後一季準點率下滑。扣除天災等不可抗力因素，去年準點率為百分之九十七點○二，距離目標準點率有差距，會持續努力。

馮輝昇說，現行準點率是平均起始站到點時間，導致中間站即便延誤，只要後面追回時間，最終仍被視為準點，但對中途上下車的旅客來說，實際上就是誤點了，導致準點率和民眾認知有落差。

馮輝昇說，為加強準點率，今年將進行「各站點準點率管控」，並成立「誤點改善小組」，針對整體旅次準點率控管、各車站誤點進行控管，讓站長注意列車出發號誌的開啟、車門啟閉、列車進站等，都在一定時間內完成。

馮輝昇表示，這部分會成為車長檢視作業績效考成的環節，未達標車站考成會有影響，反之，準點率較高的會搭配激勵制度給予獎勵。

