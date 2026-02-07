快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵公司董事長鄭光遠（左）昨天表示，台鐵若因政策因素造成營運損失，應建立合理的補償機制。右為總經理馮輝昇。記者胡瑞玲／攝影
高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點二七億元，將爭取列為政策因素造成的虧損，盼不影響績效考成。

對此，交通部鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭不會造成台鐵虧損，從西部高鐵通車的經驗來看，高鐵與台鐵並非競爭關係，而是互補合作。未來高鐵延伸宜蘭通車後，也將複製西部模式，透過高鐵與台鐵分工合作，發揮運輸綜效，有助於整體鐵路系統的健全與升級。

根據台鐵統計，去年六月雖調漲票價，不過整年度日運量達六十六點五一萬人次、客運收入達二○七點三三億元，皆創新高，現金流今年有很高機率轉正，盈餘估達十七億元，預估二○二八年可轉虧為盈。預計明年上半年將啟動票價檢討。

對於高鐵延伸宜蘭案爭議，台鐵董事長鄭光遠說，高鐵延伸是國家重大政策，身為國營公司，樂觀其成，從專業分工來看，高鐵主要是中長程運輸，台鐵的利基為中短程運輸，若因政策因素造成台鐵營運損失，應建立合理的補償機制；在轉乘與運具分工上，也須妥善規畫，延伸後的場站設計都必須到位。

台鐵總經理馮輝昇表示，高鐵延伸宜蘭，對台鐵運量及營收一定有影響，若以二○五一年高鐵延伸宜蘭達到預期效益的目標年來計算，預估平日將減少九千人，假日減少一點七萬人，初估每年營收減少六點二七億元。

馮輝昇說，台鐵的立場是，國家從高快速鐵路網整體思維推動計畫，台鐵配合的同時，也會做自身營運模式的調整，關鍵在於兩鐵複合運輸配套是否完善，並對營運影響進行適當考量，以降低整體衝擊。

馮輝昇表示，將採取三大措施因應，包括要求對宜蘭轉乘運輸須有詳細規畫，檢討台鐵北宜的路廊服務，若因政策影響因素造成營運損失，也應將台鐵納入政策影響虧損評估，給予合理計算。

