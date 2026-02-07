高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環評幾乎都是「御用委員」，民間抗爭力量再怎麼大也無用，呼籲環評委員的遴選也應更多元、公開。此外，也建議環評說明書不該由開發單位委託顧問公司執行，應交由第三公正方。

前環保署副署長、律師詹順貴負責高鐵延伸宜蘭的訴願案。他表示，如果沒有高鐵延伸宜蘭計畫，就不會有高鐵宜蘭站特定區計畫，但環評審議過程，完全沒有對高鐵延伸宜蘭對特定區造成的環境影響評估，開挖隧道產生的九百多萬立方公尺剩餘土石方處置地點，開發單位也實問虛答，形同環評不確實。

他還提到，土地徵收對於當地社會生活、經濟影響也皆未實質評估，這些環評該審查的部分都沒有釐清。他坦言，之後案子會到行政院訴願委員會，但沒有期待的可能性，畢竟高鐵延伸宜蘭就是行政院政策。若訴願駁回，將打行政訴訟。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也說，通常訴願不太容易過，畢竟是政府機關檢討自己，不期待結果。

近期包括四接、中火二期都是環評大會審議一次就過關，也讓環評屢遭外界質疑淪為程序「過水」。蔡雅瀅直言，開發單位通常會委託顧問公司寫環境影響說明書，顧問公司理所當然是協助業主，協和四接案就是最明顯的例子，顧問公司在環說書所載的土汙資料不符事實，若改由環境部委託第三公正方寫環境影響說明書，應會有所改善。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政從三接經驗來看，也認同環評說明書存在非常大的護航空間，當開發單位委託顧問公司進行環境調查，就有很多「魔鬼細節」可操作，顧問公司一定想辦法替開發單位減少不利因素。

潘忠政、蔡雅瀅也提及環委結構問題。蔡雅瀅說，現在環評委員多挑選環工背景，但其實應該多一些具備生態背景的委員，看開發案才不會都是人定勝天的想法，環委專業背景應多元並存。

潘忠政則認為，環評委員都是由環境部遴選、聘請，過去審議三接時，還有幾個委員有正義感，退席抗議，但現在幾乎都是御用委員，當環境部挑配合度高、聽話的環評委員，難免造就政策無法在審議過程被公正檢視，民間抗爭力量再怎麼大也無用。